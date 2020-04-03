ВООЗ закликала людей по всьому світу переглянути деякі звички на час карантину

В останні тижні практично весь світ зіткнувся з необхідністю введення карантину через китайський вірус, яким заразилися вже більше мільйона чоловік. У ВООЗ розповіли, що простої самоізоляції для профілактики вірусу недостатньо: людям варто ще і переглянути свій спосіб життя.

Як розповів директор Європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге, під час карантину важливо утриматися від паління та розпиття алкогольних напоїв. Він пояснив, що зараз здоровий спосіб життя важливий, як ніколи.

«Потрібно намагатися вести здоровий спосіб життя, правильно харчуватися, підтримувати фізичну активність. Бажано відмовитися від куріння і алкоголю», - підкреслив представник ВООЗ.

Клюге ще раз нагадав усім про те, що в групу ризику для небезпечного вірусу входять літні люди і люди з серйозними хронічними захворюваннями. Він закликав всіх поставитися до дотримання епідеміологічних заходів з усією можливою відповідальністю.

Відзначимо, що раніше Кабмін вирішив посилити правила карантину в Україні з 6 квітня. Тепер на вулицях можна пересуватися групами не більше двох осіб, вводиться обов'язкова 14-денна обсервація для осіб, які прибувають з-за кордону, не можна відвідувати парки, зони відпочинку, дитячі майданчики, треба носити з собою паспорт або права.

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