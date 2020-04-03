ВОЗ призвала людей по всему миру пересмотреть некоторые привычки на время карантина

В последние недели практически весь мир столкнулся с необходимостью введения карантина из-за китайского вируса, которым заразились уже более миллиона человек. В ВОЗ рассказали, что простой самоизоляции для профилактики вируса недостаточно: людям стоит еще и пересмотреть свой образ жизни.

Как рассказал директор Европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге, во время карантина важно воздержаться от курения сигарет и распития алкогольных напитков. Он пояснил, что сейчас здоровый образ жизни важен, как никогда.

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«Нужно стараться вести здоровый образ жизни, правильно питаться, поддерживать физическую активность. Желательно отказаться от курения и спиртного», - подчеркнул представитель ВОЗ.

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Клюге еще раз напомнил всем о том, что в группу риска для опасного вируса входят пожилые люди и люди с серьезными хроническими заболеваниями. Он призвал всех отнестись к соблюдению эпидемиологических мер со всей возможной ответственностью.

Отметим, что ранее Кабмин решил ужесточить правила карантина в Украине с 6 апреля. Теперь на улицах передвигаться можно группами не больше двух человек, вводится обязательная 14-дневная обсервация для лиц, прибывающих из-за границы, нельзя посещать парки, зоны отдыха, детские площадки, надо носить с собой паспорт или права.

карантин

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