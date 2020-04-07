Лазарева субота 2020 – це свято на честь Лазаря, одного Ісуса Христа, і дива, яке з ним сталося. Він став символом воскресіння, небесних сил, міцної віри. Так з'явився свято, який обріс легендами і таємницями, традиціями і заборонами.

Лазарева субота, або як її ще називають християни — Субота святого і праведного Лазаря, — це день, коли Ісус Христос своєю молитвою воскресив друга. У той день люди побачили справжнє диво, і їхня віра стала істинною.

День Лазаря — субота шостої седмиці Великого посту, коли до великої Пасхи залишається всього 8 днів. Це свято не має фіксованої дати. Лазарева субота 2020 святкується 11 квітня, а 12 квітня віруючі чекають Вербну неділю, щоб вимовити заповітні слова «Не я б'ю, верба б'є» і очистити себе і свою сім'ю від гріхів.

Джерело: proza.ru

Історія про воскресіння друга Христа — Лазаря

Всім відомо, що Ісус Христос разом з учнями ходив з поселення до поселення, несучи слово Боже. І кругом їм були раді, і давали люди гостям дах над головою та шматок хліба на прожиття. Так Месія відвідав селище Віфанія, де його прийняла в будинок родина: дві сестри Марфа і Марія, а також їхній брат Лазар. Він був не просто учнем і вдячним слухачем, але й хорошим другом Сина Божого.

Одного разу Лазар сильно захворів і лікування, яке практикувалося в ті часи, не допомагало. Сестри, не знаючи, що робити для порятунку брата, відіслали звістку Ісусу, з молениями допомогти. Він був далеко від Віфанія, але відправився в шлях не поспішаючи, знаючи, що станеться далі.

Коли вчитель Ісус дістався в дім Лазаря, той був уже кілька днів як мертвий. Його сестри не могли стримувати сльози, і навіть Месія заплакав. Але тут же сказав, що кожна людина, в чиєму серці живе щира віра, ніколи не помре. Після цих слів Син Божий разом з сестрами вирушив до гробниці Лазаря, і прийшов за ним цілий натовп людей, яким судилося побачити чудо Господнє.

Коли Христос попросив хлопців прибрати камінь, який загороджував вхід в похоронну печеру, вони, разом з сестрами, намагалися заперечити, бо Лазаря не було вже чотири дні, і трупний сморід повинен був бути нестерпним. Але Ісус наполіг на своєму, підняв у небо руки і звернувся до Отця Небесного. Ще мить, і він голосно наказав Лазарю вийти на світло, і той з'явився перед людьми живий. Він був закутаний у похоронні бинти, але тіло його було здоровим і запаху від нього не було.

Багато побачили в Ісусові не пророка, а самого сина Божого. Але інші, злякавшись, вирішили, що жити Христа не можна. Коли настане Лазарева субота 2020, цю історію потрібно обов'язково згадати і розповісти своїм близьким, які не знають.

Джерело: wol.jw.org

Традиції та обряди, що потрібно зробити в Лазареву суботу 2020

Лазарева субота 2020 — дуже давнє християнське свято, що символізує чудо воскресіння. За багато століть цей день обріс безліччю обрядів, традицій, легенд. Здавна наші предки в честь свята готували брагу, ліпили пісні млинці з гречки, ввечері тушили рибу, а на ранок Вербної неділі їли навіть ікру. Але далеко не у смаколиках лежить основа традицій.

В суботу Лазаря, напередодні Вербної неділі, християни приносять з собою на службу в церкву гілки верби, щоб священик освятив їх. Після цими гілками шльопають всю родину, друзів, і навіть простих перехожих, бажаючи здоров'я і благополуччя. В храмах прийнято приймати причастя, приводити дітей на службу. Не варто забувати, що жінкам заходити до церкви без хустки не рекомендується.

У свою чергу, церковні слуги Отця Небесного змінюють строгі облачення, пофарбовані в чорний колір, на світлі, демонструючи таким чином єднання з повсталим з мертвих Лазарем.

Також у цей день прийнято поздоровляти один одного. Це можуть бути красиві вірші або душевна проза, казкові листівки або прості весняні картинки. Молодь, як правило, дівчата, збирається купками і ходить по домівках робити «лазарі» — співати пісні. У подяку господарі дають сирі яйця, рідше дрібні гроші. Після завершення обряду всі подарунки діляться навпіл.

Лазарева субота 2020 — час, який присвячують читанню святого Письма, думкам про смерть і рай, про своє життя і можливе переродження. Церковні службовці відзначають, що в цей день потрібно «прокинутися», спробувати направити себе в русло боротьби з гріхами своїми. Це пояснюється тим, що, якщо душа спить, нічого не бачить, вона починає вмирати, і людину покидають сили боротися з проблемами, зневірою, розпачем, з'являються депресії і зникає бажання жити. А коли воскрешати свою душу, як не в Лазареву суботу 2020.

Джерело: m.pg21.ru

Що не можна робити в Лазареву суботу, народні прикмети

Крім рекомендацій, існують і заборони на «день воскресіння праведного». Так, настійно не рекомендується:

трудитися, в тому числі і працювати по будинку: прибирати, будувати, шити, прасувати, прати і навіть митися;

займатися рукоділлям, робити що-небудь по городу;

сваритися, битися, лихословити;

відмовляти людям в проханнях;

вживати спиртні напої (за винятком невеликої кількісті вина, щоб згадати і вшанувати Лазаря і Ісуса);

влаштовувати бенкети, дискотеки, веселощі (свято зустрічається в колі сім'ї);

топтати ногами крихти хліби і іншої їжі.

Не варто забувати, що Великий Піст у Лазареву суботу 2020 лише трохи спрощується, і заборонено нехтувати правилами: їсти м'ясні продукти, пити молоко, вживати в їжу продукти тваринного походження. Намагйтеся не сильно змінювати меню, щоб святкування було скромним.

У день «воскресіння праведного» прийнято стежити за природою і тваринами, зокрема, за поведінкою повзучих. Якщо змії, ящірки, миші починають вилазити зі своїх укриттів, то почалася «справжня» весна, і холодів більше не буде. А це, в свою чергу, означає, що не можна втрачати час і пора приступати до сіяння зерна та інших культур, обробки городу.

Незважаючи на заборону городництва, вважається, що посадити у Лазареву суботу горох — до відмінного врожаю. При цьому, не варто забувати про молитву «Отче наш», яку рекомендовано читати, тримаючи в руках освячені вербові гілки.

Джерело: news.church.ua

Богослужіння на Лазареву суботу

Весь тиждень, який передує цій суботи, називається Лазаревою седмицею, або квітною неділею. Богослужбові тексти переплітаються з євангельськими подіями. Вся служба складена з різних частин, як це властиво недільним молебнам, і проводиться по Пісній Тріоді.

Як і на недільній утрені, у Лазареву суботу не співають поліелей, а зачитують віршеслови Непорочні, потім співають тропарі: «Благословенний є, Господи, навчи мене оправданням твоїм». Далі мовиться седален, без Євангеліє переходять на пісні «Воскресіння Христове бачили». Не забувають і про Псалом 50 і про Великоме славослів'я. Проводиться літургія Іоанна Златоуста, де спів Трисвятого замінюється на пісню «Ви, що в Христа хрестилися у Христа зодягнулися".

Таке чинопослідування, як правило, практикується у всіх православних храмах. Його значення важко недооцінити, тому що воскресіння Лазаря в Писаннях називається головним дивом, яке зробив Ісус Христос за життя земного. Навіть у вік науки і медицини, практично кожна людина знає, хто такий Лазар, які існують звичаї в цей день, і які заборони.

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