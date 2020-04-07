Лазарева суббота 2020 – это праздник в честь Лазаря, друга Иисуса Христа, и чуда, которое с ним произошло. Он стал символом воскрешения, сил небесных, крепкой веры. Так появился праздник, который оброс легендами и тайнами, традициями и запретами.

Лазарева суббота, или как ее еще называют христиане — Суббота святого и праведного Лазаря, — это день, когда Иисус Христос своей молитвой воскресил друга. В тот день люди увидели настоящее чудо, и их вера стала истинной.

День Лазаря — суббота шестой седмицы Великого поста, когда до великой Пасхи остается всего 8 дней. Этот праздник не имеет фиксированной даты. Лазорева суббота 2020 празднуется 11 апреля, а 12 апреля верующие ждут Вербное воскресенье, чтобы произнести заветные слова «Не я бью, верба бьет» и очистить себя и свою семью от грехов.

Источник: proza.ru

История о воскрешении друга Христа — Лазаря

Всем известно, что Иисус Христос вместе с учениками ходил из поселения к поселению, неся слово Божье. И кругом им были рады, и давали люди гостям кров над головой и кусок хлеба на пропитание. Так Мессия посетил и селение Вифания, где его приняла в дом семья: две сестры Марфа и Мария, а также их брат Лазарь. Он был не просто учеником и благодарным слушателем, но и хорошим другом Сына Божьего.

Однажды Лазарь сильно заболел и лечение, которое практиковалось в те времена, не помогало. Сестры, не зная, что делать для спасения брата, отослали весть Иисусу, с молениями помочь. Он был далеко от Вифания, но отправился в путь не спеша, зная, что произойдет далее.

Когда учитель Иисус добрался в дом Лазаря, тот был уже несколько дней как мертв. Его сестры не могли сдерживать слезы, и даже Мессия заплакал. Но тут же сказал, что каждый человек, в чьем сердце живет истинная вера, никогда не умрет. После этих слов Сын Божий вместе с сестрами отправился к гробнице Лазаря, и пришла за ним целая толпа людей, которым суждено было узреть чудо Господне.

Когда Христос попросил молодцев убрать камень, который загораживал вход в погребальную пещеру, они, вместе с сестрами, пытались возразить, ибо Лазаря не было уже четыре дня, и трупный смрад должен был быть невыносимым. Но Иисус настоял на своем, поднял в небо руки и обратился к Отцу Небесному. Мгновение спустя, он громко приказал Лазарю выйти на свет, и тот предстал перед людьми живой. Он был закутан в погребальные бинты, но тело его было здоровым и запах не было.

Многие увидели в Иисусе не пророка, а самого сына Божьего. Но другие, испугавшись, решили, что жить Христу нельзя. Когда наступит Лазарева суббота 2020, эту историю нужно обязательно вспомнить и рассказать своим близким, которые не знают.

Источник: wol.jw.org

Традиции и обряды, что нужно сделать в Лазареву субботу 2020

Лазарева суббота — очень древний христианский праздник, символизирующий чудо воскрешения. За многие века этот день оброс множеством обрядов, традиций, легенд. Издавна наши предки в честь торжества готовили брагу, лепили постные блинчики из гречки, вечерком тушили рыбу, а утром Вербного воскресенья не запрещалась даже икра. Но далеко не в угощениях лежит основа традиций.

В субботу Лазаря, накануне Вербного воскресенья, христиане приносят с собой на службу в церковь ветки вербы, чтобы священник освятил их. После этими ветками шлепают всю семью, друзей, и даже простых прохожих, желая здоровья и благополучия. В храмах принято принимать причастие, приводить детей на службу. Не стоит забывать, что женщинам заходить в церковь без платка не рекомендуется.

В свою очередь, церковные слуги Божие меняют строгие облачения, окрашенные в черный цвет, на светлые, демонстрируя таким образом единение с восставшим из мертвых Лазарем.

Также в этот день принято поздравлять друг друга. Это могут быть красивые стихи или душевная проза, сказочные открытки или простые весенние картинки. Молодежь, как правило, девушки, собирается кучками и ходит по домам делать «лазари» — петь песни. В благодарность хозяева дают сырые яйца, реже мелкие деньги. После завершения обряда все подарки делятся пополам.

Лазарева суббота 2020 — время, которое посвящают чтению Писания, мыслям о смерти и рае, о своей жизни и возможном перерождении. Церковные служащие отмечают, что в этот день нужно «проснуться», попытаться направить себя в русло борьбы с грехами своими. Это объясняется тем, что, если душа спит, ничего не видит, она начинает умирать, и человека покидают силы бороться с проблемами, унынием, отчаянием, появляются депрессии и исчезает желание жить. А когда воскрешать свою душу, как не в Лазареву субботу 2020.

Источник: m.pg21.ru

Что нельзя делать в Лазареву субботу 2020, народные приметы

Кроме рекомендаций, существуют и запреты на «день воскрешения праведного». Так, настоятельно не рекомендуется:

трудиться, в том числе и работать по дому: убираться, строить, шить, гладить, стирать и даже мыться;

заниматься рукоделием, делать что-либо по огороду;

ссориться, драться, сквернословить;

отказывать людям в просьбах;

употреблять спиртные напитки (исключением считается небольшое количество вина, чтобы упомянуть и почтить Лазаря и Иисуса);

устраивать пиршества, дискотеки, веселия (праздник встречается в кругу семьи);

топтать ногами крошки хлебы и другой пищи.

Не стоит забывать, что Великий Пост в Лазареву субботу 2020 только немного упрощается, и нельзя пренебрегать правилами: есть мясные продукты, пить молоко, употреблять в пищу любые продукты животного происхождения. Старайтесь не менять сильно меню, чтобы празднование было скромным.

В день «воскрешения праведного» принято следить за природой и животными, в частности, за поведением ползучих. Если змеи, ящерицы, мыши начинают вылезть из своих укрытий, то началась «настоящая» весна, и больше не будет холодов. А это, в свою очередь, значит, что нельзя терять время и пора приступать к сеянью зерна и других культур, обработке огорода.

Несмотря на запрет огородничества, считается, что посадить в Лазареву субботу горох — к отличному урожаю. При этом, не стоит забывать о молитве «Отче наш», которую рекомендовано читать, держа в руках освященные вербовые ветки.

Источник: news.church.ua

Богослужение на Лазареву субботу

Неделя, что предшествует этой субботе, называется Лазаревой седмицей, или "ваий". Богослужебные тексты переплетаются с евангельскими событиями. Вся служба создана из различных частей, как это свойственно воскресным молебнам, и совершается по Постной Триоди.

Как и на воскресной утрене, в Лазареву субботу не поют полиелей, а зачитывают стихословы Непорочны, затем поют тропари: «Благословлен еси Господи, научи мя оправданием твоим». Далее молвится седален, без Евангелие переходят на песнопения «Воскресение Христово видевшие». Не забывают и о Псаломе 50 и о Великом славословии. Проводится литургия Иоанна Златоуста, где пение Трисвятого заменяется «Елицей во Христа крестистеся, во Христа облекостеся».

Такое чинопоследование, как правило, практикуется во всех православных храмах. Его значение трудно недооценить, ибо воскрешение Лазаря в Писаниях называется главным чудом, которое сотворил Иисус Христос при жизни земной. Даже в век науки и медицины, практически каждый человек знает, кто такой Лазарь, какие существуют обычаи в этот день, и какие запреты.

Напомним, Великий пост 2020: история, традиции, обычаи, чего нельзя делать верующим.

Как сообщала Politeka, Великий пост 2020: поздравления для верующих в стихах и прозе.

Также Politeka публиковала календарь питания на Великий пост: расписание по дням.