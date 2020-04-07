Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов звернувся до громадян

За словами політика, на даний момент до боротьби з захворюваністю китайським вірусом підключені представники бізнесу та волонтери, пише Рoliteka.net.

Як зазначив глава МОЗ, зараз рано говорити про те, коли закінчиться карантин. На даний момент українці перебувають на порозі піку захворюваності. В активній фазі не вистачає ні лікарів, ні місць в лікарнях, ні апаратів, тому, щоб уникнути зараження потрібно і далі дотримуватися правил карантину і перебувати в самоізоляції.

Нагадаємо, станом на 7 квітня в країні - 1462 інфікованих, з них 45 летальних, 28 пацієнтів одужали. За минулу добу виявлено 143 нових інфікованих.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський звернувся до українців з приводу Великодня. За словами глави держави, на цьому тижні в країну повинні прибути принаймні сім літаків з медичним вантажем для боротьби з «уханьским» вірусом.

Він також розповів, що паралельно з цим Україна і сама починає нарощувати виробництво власних тест-систем ПЛР, а також медичних масок.

Раніше повідомлялося, що в уряді хочуть пом'якшити карантин в Україні.

У Кабміні розробили план, згідно з яким з 14 квітня в Україні відкриються невеликі магазини площею до 400 кв. м, а також всі будівельні та садові комплекси незалежно від площі.

Інші магазини, торгові центри та перукарні повинні відкритися з 1 травня.

Нагадаємо також, що головний санітарний лікар Віктор Ляшко не виключає, що карантин в Україні можна буде закінчити вже через два тижні.

«Карантин – це не канікули, це превентивні заходи для стримування епідемії на території нашої країни. Дотримуючись їх, ми рятуємо життя українцям", - повідомив Ляшко.

Нагадаємо, що прем'єр Шмигаль проговорився про нові терміни карантину: "До вересня".

Як повідомляла Politeka, 17 тисяч за порушення карантину можна не платити: "Якщо вас зупинили на прогулянці і...".

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