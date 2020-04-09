Ресторани та кафе придумали, як годувати лікарів, які опинилися на передовій у боротьбі з китайським вірусом
Пацієнтів з підозрою на китайський вірус постійно привозять до лікарні, тому медики змушені працювати за 12 і більше годин.
У цих умовах їм необхідно чимось харчуватися, в цьому їм вирішили допомогти ресторани та кафе. Про це пишуть журналісти Медуза.
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Медпрацівники в Росії все ще харчуються по-старому, тобто годувати лікарів за державний рахунок не вигідно, в поліклініках і лікарнях вони приносять собі їжу з будинку, середній персонал традиційно їсть в харчоблоці. Варто відзначити, що навіть пацієнти часто відмовляються їсти "лікарняну їжу", але у лікарів працівників лікарні вибір не великий.
Правда, протягом останніх 20 років у багатьох московських лікарнях відкрилися кафе або їдальні для лікарів, але тільки в небагатьох і в столиці Росії, як харчуватися лікарям в глибинці взагалі не зрозуміло.
Лікар однієї з московських клінік, куди привозять пацієнтів з епідемією розповів, що у лікарів навіть немає можливості дійти до їдальні. Це ж треба зняти з себе все „обмундирування“, вийти з зараженої зони, сходити на, другий поверх, або в інший корпус.
Але кафе знайшли вихід. Приблизно з початку березня деякі ресторатори і виробники кулінарної продукції вирішили підтримати лікарів - безкоштовно готувати і надсилати їм їжу. Ініціатива викликала широкий відгук у соцмережах, і вже багато ресторатори підтримують лікарів у цій нелегкій боротьбі. Лікарям везуть кави, пасту, піцу, гамбургери, шашлики, супи, десерти і йогурти.
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