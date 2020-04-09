Рестораны и кафе придумали, как кормить врачей, которые оказались на передовой в борьбе с китайским вирусом

Пациентов с подозрением на китайский вирус постоянно привозят в больницы, поэтому медики вынуждены работать по 12 и более часов.

В этих условиях им необходимо чем-то питаться, в этом им решили помочь рестораны и кафе. Об этом пишут журналисты Медуза.

Медработники в России все еще питаются по старинке, то есть кормить врачей за государственный счет не полагается, в поликлиниках и больницах они приносят себе еду из дома, средний персонал традиционно ест в пищеблоке. Стоит отметить, что даже пациенты часто отказываются есть "больничную пищу", но у врачей работников больницы выбор не велик.

Правда, в течение последних 20 лет во многих московских больницах открылись кафе или столовые для врачей, но только в немногих и в столице России, как питаться врачам в глубинке вообще не понятно.

Врач одной из московских клиник, куда привозят пациентов с эпидемией рассказал, что у вречей даже нет возможности дойти до столовой. Это ведь надо снять с себя все „обмундирование“, выйти из зараженной зоны, сходить на другой этаж, или в другой корпус.



Но кафе нашли выход. Примерно с начала марта некоторые рестораторы и производители кулинарной продукции решили поддержать врачей - бесплатно готовить и отправлять им еду. Инициатива вызывала широкий отклик в соцсетях, и уже многие рестораторы поддерживают врачей в этой нелегкой борьбе. Врачам везут кофе, пасту, пиццу, бургеры, шашлыки, супы, десерты и йогурты.

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