Кому пощастило, а хто став незатребуваним

Професії в Україні, які були затребувані раніше, підуть на другий план, або взагалі можуть перейти в категорію незатребуваності

Які професії стали дійсно затребуваними під час карантину, пише Politeka.

Медики - звичайно ж на першому місці.

Зараз всі зрозуміли значимість медицини як індустрії для країни.

Кур'єри

Після виходу з карантину люди будуть боятися ходити по закладам.

І це нормально, тому попит через онлайн-доставки буде надзвичайно високий.

IT-фахівці

Затребуваність цієї професії буде не менш значущим в найближчому майбутньому, ніж раніше.

Репетитори/Психологи/Тренери

Карантин - це не привід відмовлятися від навчання. Тим більше, якщо поруч є комп'ютер або ноутбук, і можна займатися онлайн.

Маркетинг і продажі офлайн

Природно зараз цінується антикризовий менеджмент - вміння мислити стратегічно.

Онлайн-бізнес (продаж, консалтинг тощо)

Бухгалтерія, фінансові радники, фріланс і аутсорсинг будь-яких бізнес-послуг; сервіси, що допомагають переходу бізнесу в онлайн; послуги, що допомагають приводити клієнтів: онлайн-маркетинг, віддалені продажу, системи аналітики і прорахунку ризиків і так далі.

Які професії найбільше постраждали від карантину?

Наслідки на собі відразу відчули працівники ресторанів, кафе, спеціалізованих магазинів.

Через обмеженя спортивні змагання перенесено.

Кордони закриті - а це значить, що страждають і працівники туристичної сфери.

За прогнозами Всесвітньої ради з подорожей і туризму, у разі затяжного карантину близько 50 млн людей цієї професії можуть залишитися без роботи.

Нагадаємо, українцям пояснили, чому карантин не стане головною причиною звільнення.

Як повідомляла Politeka, українці будуть по-новому отримувати соцвиплати в 2020 році: хто в списку щасливчиків.

Також Politeka писала, що безробіття в Україні б'є нові рекорди: хто опинився під ударом.