Професії в Україні, які були затребувані раніше, підуть на другий план, або взагалі можуть перейти в категорію незатребуваності
Які професії стали дійсно затребуваними під час карантину, пише Politeka.
Медики - звичайно ж на першому місці.
Зараз всі зрозуміли значимість медицини як індустрії для країни.
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Кур'єри
Після виходу з карантину люди будуть боятися ходити по закладам.
І це нормально, тому попит через онлайн-доставки буде надзвичайно високий.
IT-фахівці
Затребуваність цієї професії буде не менш значущим в найближчому майбутньому, ніж раніше.
Репетитори/Психологи/Тренери
Карантин - це не привід відмовлятися від навчання. Тим більше, якщо поруч є комп'ютер або ноутбук, і можна займатися онлайн.
Маркетинг і продажі офлайн
Природно зараз цінується антикризовий менеджмент - вміння мислити стратегічно.
Онлайн-бізнес (продаж, консалтинг тощо)
Бухгалтерія, фінансові радники, фріланс і аутсорсинг будь-яких бізнес-послуг; сервіси, що допомагають переходу бізнесу в онлайн; послуги, що допомагають приводити клієнтів: онлайн-маркетинг, віддалені продажу, системи аналітики і прорахунку ризиків і так далі.
Які професії найбільше постраждали від карантину?
Наслідки на собі відразу відчули працівники ресторанів, кафе, спеціалізованих магазинів.
Через обмеженя спортивні змагання перенесено.
Кордони закриті - а це значить, що страждають і працівники туристичної сфери.
За прогнозами Всесвітньої ради з подорожей і туризму, у разі затяжного карантину близько 50 млн людей цієї професії можуть залишитися без роботи.
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