В окремих областях України вводиться комендантська година, під час якої людям буде заборонено виходити на вулицю

Додаткові заходи обмеження вводяться у семи областях та місті. Керівництво регіонів звернулося до мешканців з проханням не виходити з будинку у визначений час. Мова йде про наступні області та місто:

Закарпатська,

Івано-Франківська,

Тернопільська,

Львівська,

Волинська,

Чернівецька,

Київська,

Олешки (Херсонська область).

Комендантська година вводиться з 13:00 суботи 11 квітня до 06:00 понеділка 13 квітня. Варто відзначити, що в деяких областях заборона виходити з дому носить рекомендаційний характер, у той час як в інших вона офіційна, а її порушення загрожує штрафом у розмірі 17 тисяч гривень.

Також стало відомо, що у Чернівецькій області на вказаний час повністю закриють продуктові магазини і АЗС. При цьому заправки продовжать обслуговувати спецтранспорт. Жителів області попросили не виходити з дому з суботи до понеділка, а всім необхідним запастися заздалегідь. Також магазини і заправки вирішили закрити в Івано-Франківській області. А прес-служба Волинської ОДА в Фейсбук закликала жителів по можливості перед вихідними закупитися продуктами харчування та ліками.

У Київській області комендантська година діятиме з 13:00 11 квітня до 06:00 13 квітня, а також з 13:00 18 квітня до 06:00 21 квітня. В цей час людям буде заборонено перебувати у громадських місцях, відвідування культових споруд і заходів буде обмежено, доступ до місць поховань буде дозволений «не більше як по дві особи і в захисних масках».

Олешки, в яких зафіксовано 6 випадків зараження коронавірусом, також вирішили повністю закрити на вихідні. В'їзд у місто буде відкритий тільки для спецтранспорту, а також виїзд буде частковим.

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