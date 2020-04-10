Украина имеет шанс обойти пик заболеваемости опасным китайским вирусом

Об этом в эфире украинского телеканала заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, передает Politeka.net.

По его словам, пика заболеваемости вирусной инфекции в Украине, который прогнозировался на 14-15 апреля, не будет.

"Мы можем его (пик эпидемии) обойти, если будeт соблюдать карантинные меры. До введения карантинных мероприятий, пик ожидался на 14 апреля. Сейчас математическое моделирование показывает, что 14 апреля пика у нас не будет", - заявил Ляшко в эфире телеканала.

Главный санитарный врач также добавил, что Украина имеет не такую динамику роста количества заболевших, как страны ЕС, поэтому мы имеем уникальный шанс обойти стороной этот пик.

"Сейчас мы сравниваем все страны ЕС, за сколько они дошли до первой тысячи... Украина сегодня позднее всех дошла до тысячи. Наши мероприятия показывают, что у нас не такая стремительная динамика роста от 1000 до 10 000", - резюмировал он в эфире.



Стоит отметить, что ранее Виктор Ляшко прогнозировал пик заражения вирусом 14-15 апреля при условии, если украинцы не будут придерживаться жестких карантинных мер.

Ранее мы рассказывали, что из-за эпидемии вируса в Украине пошли на крайние меры. В частности, в Черновицкой области решили ввести особый режим, который будет действовать с 13:00 субботы, 11 апреля, до 6:00 понедельника, 13 апреля.

На этот период в Черновицкой области будут закрыты все, даже продуктовые, магазины, а также автозаправочные станции. Заправляться смогут только "скорые", полицейские машины и автомобили служб спасения.

В ОГА сообщили также, что по рекомендации государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности дополнительные ограничительные меры в ближайшие выходные введут для всех западных областей Украины.

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