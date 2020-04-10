В отдельных областях Украины вводится комендантский час, во время которого людям будет запрещено выходить на улицу
Дополнительные меры ограничения вводятся в семи областях и одном городе. Руководство регионов обратилось к жителям с просьбой не выходить из дома в указанное время. Речь идет о следующих областях и городе:
- Закарпатская,
- Ивано-Франковская,
- Тернопольская,
- Львовская,
- Волынская,
- Черновицкая,
- Киевская,
- Олешки (Херсонская область).
Комендантский час вводится с 13:00 субботы 11 апреля до 06:00 понедельника 13 апреля. Стоит отметить, что в некоторых областях запрет выходить из дома носит рекомендательный характер, в то время как в других он официальный, а его нарушение грозит штрафом в размере 17 тысяч гривен.
Также стало известно, что в Черновицкой области на указанное время полностью закроют продуктовые магазины и АЗС. При этом заправки продолжат обслуживать спецтранспорт. Жителей области попросили не выходить из дома с субботы до понедельника, а всем необходимым запастись заранее. Также магазины и заправки решили закрыть в Ивано-Франковской области. А пресс-служба Волынской ОГА в Фейсбук призвала жителей по возможности перед выходными закупиться продуктами питания и лекарствами.
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В Киевской области комендантский час будет действовать с 13:00 11 апреля до 06:00 13 апреля, а также с 13:00 18 апреля до 06:00 21 апреля. В это время людям будет запрещено находиться в общественных местах, посещение культовых сооружений и мероприятий будет ограничено, доступ к местам захоронений будет разрешен «не более, как по два человека и в защитных масках».
Олешки, в котором зафиксированы 6 случаев заражения коронавирусом, также решили полностью закрыть на выходные. Въезд в город будет открыт только для спецтранспорта, а выезд также будет частичным.
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