Ветеран АТО Мартін Брест вказав на небезпечний момент у змінах в Положенні про проходження громадянами України служби у ВСУ

Як передає Politeka.net, відповідний пост він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Олег Болдирєв (його справжнє ім'я) звернув увагу, що згідно з указом Володимира Зленского, для доукомплектування армії в особливий період, просування військовослужбовців по службі може здійснюватися без дотримання раніше передбачених обмежень.

Призначення військовослужбовців на рівнозначні і більш низькі посади будуть переводитися "без згоди військовослужбовців".

За словами ветерана, такі зміни дозволять зняти ротних, комбатів і комбригів, які мають незгоди з "панами у великих зірок і лампасах".

"Ці чорні букви зроблять начальників усіх рангів практично всемогутніми, адже розірвати контракт майже неможливо", - відзначив він.

Крім того, ветеран впевнений, що таким рішенням автори змін "вбивають армію".

"Вони вбивають мою армію. Вони перетворюють армію воєнного часу - в армію мирного часу, хоча війна все ще триває. Щоб потім розвести руками "ось бачите, такі у нас люди, треба оптимізувати, скоротити і продати надлишкове майно ... а тепер - ми не вистоїмо проти Росії, треба якось домовлятися", - поскаржився ветеран.







Раніше ми повідомляли, що із-за критичної ситуації у ЗСУ Офіс президента України звернувся до керівників ОДА.

Цю інформацію підтвердила заступник голови ОПУ Ганна Коваленко.

Зокрема, у Володимира Зеленського звернулися за допомогою до голів ОДА. Їх закликали бути готовими до безоплатного надання допомоги в харчуванні для бійців ВСУ.

За словами Коваленко, критична ситуація в армії склалася через затримки підписання контрактів з компаніями-постачальниками харчування в армію.