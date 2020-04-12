Українцям пояснили, як країна буде виходити з карантину

Незабаром в Україні розпочнеться процес виходу з карантину через китайський вірус

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив в інтерв'ю LB.ua, якщо українці будуть дотримуватись карантинних заходів і, головне, не порушувати карантин на Великдень, то вже скоро побачать позитивну динаміку.

За його словами, першим ослабленням карантину, ймовірно, буде дозвіл на прогулянки в парку.

"Скасовувати жорсткі карантинні заходи будемо поетапно, випускаючи людей на роботу, починаючи проведення ЗНО. Ми зараз вже виписуємо з Міністерством освіти нові нормативи, як буде проходити ЗНО", – заявив головний санлікар.

Він додав, для дітей до 9-го класу навчальний рік, швидше за все, вже закінчився, вони не будуть повертатися до навчання на один місяць. А сам процес виходу з карантину почнеться з 24 квітня в Україні.

Також раніше повідомлялося, що глава МОЗ Максим Степанов, зараз рано говорити про те, коли закінчиться карантин.

На даний момет українці знаходяться на порозі піку захворюваності. В активній фазі не вистачає ні лікарів, ні місць в лікарнях, ні апаратів, тому, щоб уникнути зараження потрібно і далі дотримуватися правил карантину і перебувати в самоізоляції.

Нагадаємо, продовження карантину в Україні: скільки потрібно грошей, щоб прожити ще місяць.

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