Існують три головні симптоми, через які в українців можуть запідозрити зараження «уханьским» вірусом

На сьогоднішній день українські лікарі виділяють три критичних симптоми, які можуть свідчити про те, що людина підхопила небезпечний вірус, від якого зараз страждає весь світ.

Саме ці симптоми будуть служити підставою для проведення тестів при зверненні до лікарні.

Про це розповів в ході онлайн-брифінгу 12 квітня головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

«На коронавірус в Україні перевіряють всіх людей, у кого є симптоми. Три критичних – це висока температура, кашель і утруднене дихання. У цих людей на 100% відбирають матеріал на дослідження до вірусологічної лабораторії», - повідомив він.

Також ПЛР-тест обов'язково проводять всім контактним особам хворого та людям, які нещодавно повернулись з-за кордону і мають симптоми інфекції.

Ляшко також повідомив про внесення змін до стандарту надання медичної допомоги в Україні. Тепер всім померлим від пневмонії також будуть проводити тест на наявність збудників небезпечного вірусу.

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