Українцям варто готуватися до кількох хвиль епідемії китайського вірусу

Про це в інтерв'ю журналістам розповів епідеміолог та лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта, передає Главред.

За його словами, влада не намагається приховати реальну кількість інфікованих, але оцінити загальну кількість хворих у країні складно, бо деякі українці можуть безсимптомно переносити вірус.

"Відповідно до останньої моделі, на момент, коли в Україні було 22 померлих (на ранок 3 квітня), можна вважати, що у нас було близько 10 тисяч випадків інфекції. Наскільки ця цифра об’єктивна знову ж таки складно сказати, тому що сам вірус та хвороба – нові", - зауважив експерт.

Курпіта також попередив, що великодні свята можуть сприяти вибухонебезпечному зростанню кількості випадків ураження вірусом, через що в Україні може бути реалізований італійський або іспанський сценарії.

Що стосується піку захворюваності, то він може зміститися та розпочатися через п’ять-сім днів після Великодня.

"...Єдиним виходом у такій ситуації є формування колективного імунітету. Якщо перехворіє 70% населення, буде сформований колективний імунітет. Думаю, на нас чекає декілька хвиль епідемії вірусу. Зараз буде підйом, потім два-три місяці передишки, а потім знову підйом. Приклад Китаю підтверджує це припущення: там знову почали з’являтися нові випадки. Тому ми мусимо прийняти те, що ми всі перехворіємо цією інфекцією. На щастя, більшість із нас перехворіє у легкій форми, можливо, навіть не помітивши цього. Основне запитання – коли це відбудеться і як", - не сумнівається лікар-інфекціоніст.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявлял, що китайський вірус може стати сезонним захворюванням. За його словами, підступна хвороба може циклічно повертатися в Україну.

"Потрібно подивитися, як вірус буде мутувати, і як імунітет з цими мутаціями справлятися. Якщо ми будемо мати стійкий імунітет до цього вірусу і мутації не будуть спричиняти хворобу – це один варіант розвитку подій. Якщо кожна нова мутація буде призводити до виникнення нової хвороби, що ж, тоді нам доведеться жити в нових біологічних реаліях", - попереджав Ляшко українців.

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