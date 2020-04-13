Украинцам стоит готовиться к нескольким волнам эпидемии китайского вируса

Об этом в интервью журналистам рассказал эпидемиолог и врач-инфекционист Владимир Курпита, передает Главред.

По его словам, власть не пытается скрыть количество случаев заражения, но оценить общее количество больных в стране сложно, потому что некоторые украинцы могут бессимптомно переносить вирус.

"Согласно последней модели, на момент, когда в Украине было 22 умерших (на утро 3 апреля), можно считать, что у нас было около 10 тысяч случаев инфекции. Насколько эта цифра объективная опять же сложно сказать, потому что сам вирус и болезнь – новые", - заметил эксперт.

Курпита также предупредил, что пасхальные праздники могут способствовать взрывоопасному росту количества случаев заражения вирусом, из-за чего в Украине может быть реализован итальянский или испанский сценарии.

Что касается пика заболеваемости, то он может сместиться и начаться через пять-семь дней после Пасхи.

"...Единственным выходом в такой ситуации является формирование коллективного иммунитета. Если переболеет 70% населения, будет сформирован коллективный иммунитет. Думаю, нас ждет несколько волн эпидемии вируса. Сейчас будет подъем, потом два-три месяца передышки, а потом снова подъем. Пример Китая подтверждает это предположение: там опять начали появляться новые случаи. Поэтому мы должны принять то, что мы все переболеем этой инфекцией. К счастью, большинство из нас переболеет в легкой форме, возможно, даже не заметив этого. Главная вопросы – когда это произойдет и как", - не сомневается врач-инфекционист.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что китайский вирус может стать сезонным заболеванием. По его словам, коварная болезнь может циклически возвращаться в Украину.

"Нужно посмотреть, как вирус будет мутировать, и как иммунитет с этими мутациями справляться. Если мы будем иметь устойчивый иммунитет к этому вирусу и мутации не будут вызывать болезнь – это один вариант развития событий. Если каждая новая мутация будет приводить к возникновению новой болезни, что же, тогда нам придется жить в новых биологических реалиях", - предупреждал украинцев Ляшко.

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