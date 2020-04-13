Росія, незважаючи на карантин, продовжує «фарширувати» окупований Донецьк бойовиками

Щодня в «ДНР» з території РФ заїжджають від трьох до восьми військових авто з різним вантажем, а 8 квітня прибули цілих 16 критих вантажівок з «посилками» для 1 АК, передає телеграм-канал «Вільнодумець».

12 із 16 машин розвантажилися на території «Донецького виставкового центру» («Донецьк-Експо», вул. Челюскінців, 189-В), де після приходу в регіон «руського миру» розмістилася база російськи окупантів.

Ще чотири вантажівки розвантажили за адресою вул. Рози Люксембург, 6, де раніше розташовувався гуртожиток ДНУ. Туди 6 липня 2014 року з дозволу колишнього проректора вузу, потім « міністра освіти ДНР», депутата Донецької міської ради Мармазової, яка до всього іншого є активною прихильницею окупантів, поселили банду Ігоря Гіркіна-Стрєлкова.

Раніше там жили частина так званих ополченців з сім'ями, однак тепер територію обнесли парканом, і нині там розмістилася військова частина.

За словами очевидців з числа місцевих жителів, бойовикам привезли їжу, ліки і начебто готівкові гроші. І якщо останній пункт правда, то в найближчі 5-7 днів донеччани, які живуть поблизу, підуть на карантин, але не через вірус. Причина в іншому: п'яні бойовики влаштовують безчинства на захопленій території після отримання зарплати і масової пиятики.

Крім цього, у жителів міста з'явився ще один суттєвий привід для невдоволення. Керівництво «ДНР» планує провести 9 травня парад у Донецьку. Таке розпорядження нібито отримав Денис Пушилін. І тепер донеччани гадають: чи виженуть їх на парад, чи все ж таки епідемія переможе «побідобісся».

Нагадаємо, Україна втратила захисника на Донбасі, трагічні подробиці.

Як повідомляла Politeka, Скрипка розповів, що думає про жителів окупованого Донбасу.

Також Politeka писала, що терорист Прилєпін виправдав знищення українців на Донбасі.