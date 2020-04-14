Носіння медичних масок може стати повсякденністю для мільйонів людей через пандемію китайського вірусу

Про це розповів спецпредставник ВООЗ з питань пандемії Девід Набарро, передає ВПС.

Експерт нагадав, що сьогодні науково не доведено, що медичні маски знижують ризик зараження.

Але вони, як стверджує Девід Набарро, дають впевненість мільйонам людей в захисті на час, поки не буде знайдена вакцина від уханьского вірусу.

"Я впевнений, що деяка форма захисту особи стане нормою, не в останню чергу, щоб заспокоїти людей", - додав спецпредставник ВООЗ, підкресливши, що люди повинні звикнути до нового способу життя після пандемії.

"Так, ми повинні будемо носити маски. Так, повинно бути більше фізичного дистанціювання. Так, ми повинні захищати вразливих", - пояснив Набарро.

Спецпредставник ВООЗ також заявив, що епідемія китайського вірусу буде зупинена після того, як фахівці вивчать його поведінку.

"Найголовніше, ми всі повинні навчитися переривати передачу. Це революція. Як це трапилося, коли в 1850 році було виявлено, що брудна вода стала джерелом холери. Або, може бути, як і 25 років тому, ми всі дізналися про ВІЛ / Снід і його зв'язок з сексом. Ми змінилися, адаптувалися і навчилися жити з цими новими реаліями. Ми також повинні змиритися з новою реальністю життя з вірусом", - стверджує авторитетний фахівець.

Підсумовуючи, спецпред ВООЗ з питань пандемії додав, що вірус повністю зникне, поки не буде розроблена вакцина, і це вбиває надії на відновлення нормального життя.

"Ми думаємо, що це буде вірус, який буде ще довго переслідувати людську расу, поки ми всі не зможемо отримати вакцину, щоб захистити нас", - резюмував він у спілкуванні з журналістами.

Зазначимо, станом на 8:00 вівторка, 14 квітня, в Україні зафіксовано 3102 лабораторно підтверджених випадків зараження вірусом, з них 93 летальних, 97 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 325 нових випадків, що стало новим антирекордом. Оновлена інформація буде представлена МОЗ близько 10:00.

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