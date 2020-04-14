В мережі знайшли "пророчі" кадри про карантин в серіалі з Володимиром Зеленським
Про карантин в країні Володимир Зеленський і автори студії "Квартал 95" знали по всій ймовірності заздалегідь. Про це можна судити по кадрам з серіалу "Слуга народу", на яких кіношний президент Василь Голобородько виявляється на порожніх київських вулицях і на Майдані кличе людей, але у відповідь тільки луна. Про це пише Politeka.net з посиланням на блогера Влада Антонова, який опублікував на своїй Facebook-сторінці фрагмент із серіалу.
В серіалі герой Зеленського їде на урядовому автомобілі безлюдним Хрещатику, а потім зупиняється на Майдані Незалежності, на якому немає нікого, крім ворон. Дивлячись на пустельний місто, переляканий президент кличе людей, але у відповідь йому – лише каркання і луна.
"Залишайся вдома. Карантино", – підписав кадри Антонов, явно натякаючи на "пророчий" зміст фрагмента з серіалу.
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Нагадаємо, що незабаром в Україні розпочнеться процес виходу з карантину через китайського вірусу. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив в інтерв'ю, якщо українці будуть дотримуватись карантинних заходів і, не порушать карантин на Великдень, то вже скоро побачать позитивну динаміку.
За його словами, першим ослабленням карантину, ймовірно, буде дозвіл на прогулянки в парку.
Нагадаємо, продовження карантину в Україні: скільки потрібно грошей, щоб прожити ще місяць.
Як повідомляла Politeka, прем'єр Шмигаль проговорився про нові терміни карантину.
Також Politeka писала, що у Моз назвали нові терміни закінчення карантину, "якщо ми не будемо...".