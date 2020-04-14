В мережі знайшли "пророчі" кадри про карантин в серіалі з Володимиром Зеленським

Про карантин в країні Володимир Зеленський і автори студії "Квартал 95" знали по всій ймовірності заздалегідь. Про це можна судити по кадрам з серіалу "Слуга народу", на яких кіношний президент Василь Голобородько виявляється на порожніх київських вулицях і на Майдані кличе людей, але у відповідь тільки луна. Про це пише Politeka.net з посиланням на блогера Влада Антонова, який опублікував на своїй Facebook-сторінці фрагмент із серіалу.

В серіалі герой Зеленського їде на урядовому автомобілі безлюдним Хрещатику, а потім зупиняється на Майдані Незалежності, на якому немає нікого, крім ворон. Дивлячись на пустельний місто, переляканий президент кличе людей, але у відповідь йому – лише каркання і луна.

"Залишайся вдома. Карантино", – підписав кадри Антонов, явно натякаючи на "пророчий" зміст фрагмента з серіалу.

Оставайся дома:) Карантино Gepostet von Влад Антонов am Dienstag, 24. März 2020

Нагадаємо, що незабаром в Україні розпочнеться процес виходу з карантину через китайського вірусу. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив в інтерв'ю, якщо українці будуть дотримуватись карантинних заходів і, не порушать карантин на Великдень, то вже скоро побачать позитивну динаміку.

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