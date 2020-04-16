Чистий четвер є великим святом для віруючих, тому рекомендуємо вам ознайомитися з тим, що абсолютно не можна робити в цей день, а також які традиції були закріплені за цим днем протягом століть

Про це повідомляє Politeka.

Чистий четвер – це символ глибокого фізичного і духовного очищення людини. Його історія сягає ще в часи Тайної вечері, де Ісус Христос омив ноги своїм учням. За допомогою цього він хотів показати, що смирення праведного християнина повинно бути безмежно велика.

У Чистий четвер рекомендується, згідно з традиціями, сходити в храм , причащатися і сповідатися у всіх гріхах. Рекомендується відкинути всі свої страхи або смутні думки – це може перешкодити вам зустріти свято Пасхи.

Не рекомендується у Чистий четвер ігнорувати церковні настанови, на формування яких пішли століття. Це може стати причиною погіршення життя в подальшому.

В цей день рекомендується позбавитися від всього, що давно не використовувалося або валялося без діла. При цьому давати в борг, виносити цінні речі з будинку або здійснювати великі покупки категорично заборонено.

У Чистий четвер заборонено також віддавати що-небудь з дому. Навіть якщо це буде сусідка, яка буде просити у вас сіль. Вважається, що разом з нею ви віддасте цій людині сімейний достаток і спокій.

Забороняється в цей день залишати замочену прання і навіть брудний посуд. Якщо раптом не встигли цього зробити – рекомендується утриматися від цього протягом усіх наступних днів до Великодня.

Також не рекомендується стригти маленьких дітей, якщо це робиться вперше.

У Чистий четвер можна і потрібно скупатися в ополонці, річці, або облити себе водою в бані або ванні. Але зробити це треба до сходу сонця. Дозволяється також розфарбовування яєць, підбирати святковий одяг і працювати.

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