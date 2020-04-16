Співак Олександр Маршал зізнався, що обожнює Україну, а також заявив нібито наша країна обов'язково приєднається до Росії

Під час однієї з прес-конференцій на фестивалі "Слов'янський базар" він заявив, що кілька років тому у нього був тур у Латвії, Литві та Естонії.

Крім того, співак згадав Україну, зазначивши, що там жили його батьки, тому він був частим гостем в країні, "яку любить, як і Росію".

"Що стосується України скажу, що після демобілізації батько з матір'ю переїхали до Києва. Я там ніколи не жив, але приїжджав туди у відпустку. Україну я люблю так само, як Росію", - заявив Маршал, зізнавшись у любові до України.

Крім того, співак, який підтримував агресивну політику Путіна, раптом заявив, що слов'янські народи коли-небудь будуть єдиним цілим.

"Росію, Білорусію і Україну не можна розділити. Ми одним миром мазані, і, сподіваюся, здоровий глузд візьме гору. З Україною і Білоруссю у нас велике майбутнє – ми все одно будемо разом!", - зазначив Маршал.

Також раніше повідомлялося, що співак Олександр Маршал запропонував всім тим, хто незадоволений президентом РФ Володимиром Путіним, виїхати з Росії.

Відповідаючи на питання, чи є він прихильником Путіна, музикант переадресував це в сторону журналіста, щоб не довелося відповідати на незручне запитання.

"Я не розумію, а хто його не прихильник? Ви — ні? Ну а навіщо тоді ви живете тут? Їдьте в іншу країну, живіть там", - заявив російський співак Олександр Маршал.