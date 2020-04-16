Продюсер Ігор Кондратюк різко висловився про українських артистів, які виступають в аннексированном Криму та Росії

В інтерв'ю виданню Обозреватель він зазначив, що гастролі українських зірок на тимчасово окупованих територіях не можна назвати сміливим вчинком, швидше "безголовим".

"Вони безголові, а не безстрашні", – заявив Кондратюк.

Пояснюючи свою точку зору, продюсер порадив артистам згадати, за що Олег Сенцов був засуджений на 20 років в Російській Федерації:

"Ні за що! І так може бути з кожним з них, незалежно від того, якою мовою вони співають свій репертуар".

Крім того, на думку Кондратюка, виступати на захопленій агресором території "ганебно".

"Якщо хтось вважає, що українські артисти несуть туди українську культуру – це помилка. З точністю до навпаки. Вони туди нічого не несуть. Вони просто виступають на корпоративах, на днях міста... на приватних вечірках. Люди з таким же успіхом слухали б Ріанну, просто на неї у них не вистачає бабок. Та це не означає, що вона б несла американську культуру в кримські реалії", – пояснив він.

Також раніше повідомлялося, що Ігор Кондратюк заявив, що якщо Україна хоче закінчити війну на Донбасі, то доведеться діяти на умовах Кремля.

За його словами, після цього моторизована бригада з Криму під російськими прапорами пройде до Маріуполя і українське гідність буде розтоптана.

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