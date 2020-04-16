Продюсер Ігор Кондратюк різко висловився про українських артистів, які виступають в аннексированном Криму та Росії

В інтерв'ю виданню Обозреватель він зазначив, що гастролі українських зірок на тимчасово окупованих територіях не можна назвати сміливим вчинком, швидше "безголовим".

"Вони безголові, а не безстрашні", – заявив Кондратюк.

Ігор Кондратюк

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Пояснюючи свою точку зору, продюсер порадив артистам згадати, за що Олег Сенцов був засуджений на 20 років в Російській Федерації: 

"Ні за що! І так може бути з кожним з них, незалежно від того, якою мовою вони співають свій репертуар".

Крім того, на думку Кондратюка, виступати на захопленій агресором території "ганебно".

Ігор Кондратюк

"Якщо хтось вважає, що українські артисти несуть туди українську культуру – це помилка. З точністю до навпаки. Вони туди нічого не несуть. Вони просто виступають на корпоративах, на днях міста... на приватних вечірках. Люди з таким же успіхом слухали б Ріанну, просто на неї у них не вистачає бабок. Та це не означає, що вона б несла американську культуру в кримські реалії", – пояснив він.

Також раніше повідомлялося, що Ігор Кондратюк заявив, що якщо Україна хоче закінчити війну на Донбасі, то доведеться діяти на умовах Кремля.

За його словами, після цього моторизована бригада з Криму під російськими прапорами пройде до Маріуполя і українське гідність буде розтоптана.

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