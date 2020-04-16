Продюсер Игорь Кондратюк резко высказался об украинских артистов, выступающих в аннексированном Крыму и России

В интервью изданию Обозреватель он отметил, что гастроли украинских звезд на временно оккупированных территориях нельзя назвать смелым поступком, скорее "безголовым".

"Они безголовые, а не бесстрашные", – заявил Кондратюк.

Объясняя свою точку зрения, продюсер посоветовал артистам вспомнить, за что Олег Сенцов был осужден на 20 лет в Российской Федерации:

"Ни за что! И так может быть с каждым из них, независимо от того, на каком языке они поют свой репертуар".

Кроме того, по мнению Кондратюка, выступать на захваченной агрессором территории "позорно".

"Если кто-то считает, что украинские артисты несут туда украинскую культуру – это ошибка. С точностью до наоборот. Они туда ничего не несут. Они просто выступают на корпоративах, на днях города...Т.е. на частных вечеринках. Люди с таким же успехом слушали бы Рианну, просто на нее у них не хватает бабок. И это не значит, что она бы "несла американскую культуру в крымские реалии", – пояснил он.

Также ранее сообщалось, что Игорь Кондратюк заявил, что если Украина хочет закончить войну на Донбассе, то придется действовать на условиях Кремля.

По его словам, после этого моторизованная бригада из Крыма под российскими флагами пройдет до Мариуполя и украинское достоинство будет растоптано.

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