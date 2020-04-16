На Великдень не буде тепло

Після тимчасового похолодання в Україну частково повернеться тепло, однак пощастить не всім областям

Про це на своїй сторінці у Фейсбук розповіла синоптик Наталія Діденко, передає Politeka.net. За словами синоптика, в п'ятницю, 17 квітня, над територією Європи буде знаходитися тепла повітряна маса. Це означає, що температура повітря протягом дня підніметься до 15-25 градусів.

Україну ця маса теж захопить, завдяки чому повітря у багатьох областях прогріється до 14-20 градусів тепла. Однак північним регіонам не пощастить – їм не варто розраховувати на теплу погоду на Великдень.

«Північний циклон Tanja зіпсує солідарну теплу європейську картину і своїми атмосферними фронтами знизить температуру повітря в північних областях України до + 9 + 13 градусів», - повідомила Діденко.

За її словами, вітер буде помірним, але в східних регіонах можливий з поривами.

У західних та північних регіонах у п'ятницю ввечері може пройти невеликий дощ. В інших регіонах буде сухо.

У Києві 17 квітня буде прохолодно. Температура повітря прогріється вище 11-13 градусів. Увечері в столиці може пройти невеликий дощ.

На вихідних в Україні не буде дощів. Лише на півночі 19 квітня може трохи покапати. Температура повітря в суботу і неділю буде залишатися на рівні 10-15 градусів.

Вже з понеділка синоптик обіцяє дощі в Україні.

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