Приголомшливе наукове відкриття зробили вчені в Антарктиде

В ході експедиції в море Амундсена дослідники змогли дістати зразки в районі Антарктиди, за 900 км від Південного полюса, з глибини близько 30 метрів нижче дна океану, пише Science Alert. (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз)

Те, що вони витягнули, різко контрастувало з складом відкладів, розташованим ближче до поверхні. Насамперед, увагу дослідників привернув незвичайний колір зразків.

«Перші аналізи показали, що на глибині від 27 до 30 метрів (від 88 до 98 футів) нижче дна океану ми виявили шар, спочатку сформований на суші, а не в океані», - розповіли вчені.

Ніхто ніколи не витягав зразок крейдяного періоду землі з такої південної точки земної кулі. Тим не менше, дослідники не могли бути готові до того, що виявить більш ретельне обстеження з допомогою рентгенівської комп'ютерної томографії (КТ).

Скани показали складну мережу скам'янілих коренів рослин. Мікроскопічний аналіз також виявив ознаки пилку і спор, які вказують на збережені останки стародавнього тропічного лісу, що існувало в Антарктиді близько 90 мільйонів років тому, за кілька років до того, як ландшафт перетворився в безплідну крижану провінцію.

«Численні залишки рослин вказують на те, що в той час узбережжі Західної Антарктиди було густим, помірно-болотистих лісом, схожим на ліси, Нової Зеландії», - каже палеоэколог Ульріх Зальцманн з Університету Нортумбрія в Великобританії.

Наслідки цієї безпрецедентної знахідки не просто говорять нам, що полярна рослинна життя існувала дуже давно. Вони також натякають на те, як це можливо.

Згідно з результатами моделювання, рівень СО2 в атмосфері у середині крейдяного периола був би значно вищим, ніж припускали вчені.

У цій середовищі перегрітої (з середньорічною температурою повітря близько 12 градусів за Цельсієм) густа рослинність покрила б весь антарктичний континент і крижаних щитів, які ми знаємо сьогодні не було б.

«До нашого дослідження загальне припущення полягало в тому, що глобальна концентрація вуглекислого газу в крейдяному періоді становила приблизно 1000 частин на мільйон (ppm). Але в наших експериментах на основі моделей потрібні рівні концентрації від 1120 до 1680 частин на мільйон, щоб досягти середніх температур в той час в Антарктиці», - пояснює учений-геолог Торстен Бікерт з Бременського університету в Німеччині.

Відкриття дає дослідникам набагато більш глибоке розуміння глибокого зв'язку між концентрацією СО2 і полярним кліматом в доісторичні часи, коли динозаври ще бродили по Землі.

Також вчені підкреслюють, що сучасні рівні CO2, які стрімко зростають, можуть мати небезпечні наслідки.

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