На Пасху не будет тепло

После временного похолодания в Украину частично вернется тепло, однако повезет не всем областям

Об этом на своей странице в Фейсбук рассказала синоптик Наталья Диденко, передает Politeka.net. По словам синоптика, в пятницу, 17 апреля, над территорией Европы будет находиться теплая воздушна масса. Это значит, что температура воздуха в течение дня поднимется до 15-25 градусов.

Украину эта масса тоже захватит, благодаря чему воздух во многих областях прогреется до 14-20 градусов тепла. Однако северным регионам не повезет – им не стоит рассчитывать на теплую погоду на Пасху.

«Северный циклон Tanja испортит солидарную теплую европейскую картину и своими атмосферными фронтами снизит температуру воздуха в северных областях Украины до + 9 + 13 градусов», - сообщила Диденко.

По ее словам, ветер будет умеренным, но в восточных регионах возможен с порывами.

В западных и северных регионах в пятницу вечером может пройти небольшой дождь. В остальных регионах будет сухо.

В Киеве 17 апреля будет прохладно. Температура воздуха не прогреется выше 11-13 градусов. Вечером в столице может пройти небольшой дождь.

На выходных в Украине не будет дождей. Лишь на севере 19 апреля может немного покапать. Температура воздуха в субботу и воскресенье будет оставаться на уровне 10-15 градусов.

Уже с понедельника синоптик обещает дожди в Украине.

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