В Україні набуває чинності закон про збільшення штрафів за підпал сухостою у 18 разів

Нові штрафи почнуть діяти з 17 квітня. Його вже опублікували у виданні "Голос України", передає Politeka.

За забруднення повітря шкідливими для людини і природи речовинами штраф буде від 1800 до 3600 неоподатковуваних мінімумів, що становить від 30,6 тисяч до 61,2 тисяч гривень. Можливо або обмеження волі на строк до трьох років.

А за випалювання сухостою штраф становитиме від 180 до 360 неоподатковуваних мінімумів, що становить від 3600 до 6120 гривень, для фізичних осіб. Для посадових осіб він буде від 1260 до 1800 мінімумів (21,4 - 30,6 тис. грн.).

За підпал лісу, трави та іншої рослинності за межами міста штраф може скласти від 91,8 тисячі гривень до 153 тисяч гривень.

Раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський підписав закон про посилення штрафів за підпал трави і забруднення повітря.

На тлі масштабних пожеж, зокрема в Чорнобилі, влада вирішила зробити жорсткішими покарання за підпал трави в Україні. Президент України Володимир Зеленський підписав указ, що передбачає більш жорсткі штрафи за порушення. Про це повідомляють в Офісі Президента.

«Закон посилює відповідальність за забруднення атмосферного повітря, знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу, порушення вимог пожежної безпеки в лісах та самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків», - уточнюється в повідомленні ВП.

Нагадаємо, Піскун розповів, чим обернеться для України президентство Зеленського

А ще Politeka писала, що на Харківщині чоловік заощадив на масці і міцно за це поплатився

Також Politeka повідомляла, що Росія поставила під загрозу життя тисяч віруючих українців



