Россия в свою копилку методов борьбы против Украины добавила еще один

Об этом на своей странице рассказал ветеран АТО, офицер ВСУ Анатолий Штефан, передает Politeka.net.

Кодовое название операции – «Пасха», а для ее реализации, по словам автора «привлечена филиал и российская агентура среди представителей духовенства, которые сегодня уверенно делают все для ухудшения эпидемиологической ситуации в Украине».

Поводом для такого заявления послужило обращение предстоятеля Украинской православной церкви Московского Патриархата Онуфрия, который обратился к прихожанам и подчеркнул, что несмотря на карантин, богослужения в храмах УПЦ МП состоятся

«Первые последствия «празднования», а в реальности операции, мы увидим через две недели инкубационного периода COVID-19, примерно, в первых числах мая. А дальше все идет обычной лавиной, с каждодневной прогрессией и ужасом от количества инфицированных в связи с тем, что после 19.04 и удачной операции вирус будет распространен повсеместно», – пишет защитник.

Он подчеркивает, что Пасха, поминальные дни и майские праздники будут использованы против Украины, и это – не страшилки, а самая что ни на есть реальность, поскольку агрессор не о нас ни на секунду.

«Надеюсь на адекватные действия государства, городских голов и руководства правоохранительных органов относительно этих действий, а на деле противодействия украинскому народу по сохранению его здоровья и жизни», – подытожил Штефан.

Как известно, ранее мэр Днепра Борис Филатов пригрозил церквям, которые на Пасху будут принимать прихожан.

Он обратился к представителям городских церквей с просьбой не допустить скопление людей у храмов.

«Уважаемые священнослужители... Все, что власти хотели вам сказать, вам было сказано на встрече в епархии 9 апреля. Я так понял, что некоторые не услышали. Тогда еще раз. Кроме штрафов от полиции и уголовных дел, вы получите весь комплекс мероприятий от городской власти, откатанных на наливайках и пунктах металлоприема. Хотите сидеть без воды и света, с заложенными дверями и перекопанными дорогами? Мы вам все это обеспечим. Также ждите отмену документов по земле и любых разрешений на реконструкцию», – заявил Филатов.

Напомним, ученые рассказали когда закончится пандемия коронавируса: «страдать придется долго», подробности.

Как сообщала Politeka, украинцев будут жестко наказывать за нарушение карантина: "штрафы до 170 тысяч или тюрьма".

Также Politeka писала, что российских священников отправили в воздух ради борьбы с вирусом.