Стримана, м'яко кажучи, реакція українського керівництва на масштабні пожежі в Чорнобильській зоні стала притчею во язицех

Висловилася з цього приводу і відомий волонтер Наталя Юсупова, щиро здивувавшись тому, що за півтора тижні з початку загоряння лісів у зоні ніхто з влади не спромігся поїхати в регіон, де сталася НП.

Про це вона написала на своїй сторінці у Фейсбуці.

За її словами, про те, що насправді відбувалося в Чорнобильській зоні, люди дізнавалися, завдяки стрімам активістів, пожежників і волонтерів.

«NASA показує на весь світ космічні зйомки величезної території, яка палає, а наша влада мовчить», – не стримує злості Юсупова.

Тільки коли обурення народу досягло найвищої позначки, президент Володимир Зеленський через 10 днів після початку пожежі в черговому відео повідомив, що «стежить за обстановкою» і що йому «все доповідатимуть завтра», тобто, на 11-ий день пожежі. В кінці прозвучала подяка за роботу пожежникам.

«Нічого страшного немає, радіації немає, трохи палахкотить, пожежні всім забезпечені, у всіх все є. Ну а те, що вони спали на вулиці на голій землі, і те, що прикривали ніс ганчірками, а не распіраторами, мабуть, це їм просто спекотно було і в масках незручно. Зі слів маленького президента Зеленського виходить, що війни немає, при цьому постійно ховають убитих воїнів. Вірус є, але лікарні забезпечені, при цьому медики публічно заявляють, що у них нічого немає. Пожежа не небезпечна, але підвищена радіація, згоріли села, горять тварини, дим стовпом води у пожежників не вистачає, сплять на землі, але все під контролем і допомога не потрібна. За десять днів не знайшлося часу поїхати та підтримати пожежних», – зазначає автор, додавши, що це набагато ближче, ніж Оман, усього 100 кілометрів від Києва.

Я розпочну з розповіді про пожежі в лісах Зони відчуження. Щодня протягом останнього тижня голова ДСНС доповідає про ситуацію. Вчора подолано шість осередків вогню. Загрози для атомної електростанції, сховища відпрацьованого палива та інших критичних об’єктів немає. Відкритий вогонь у Зоні відчуження наразі не спостерігається. Вже затримано осіб, які спровокували виникнення пожежі, і вони понесуть сувору відповідальність. Усіх громадян я закликаю не піддаватися паніці. Ми пам’ятаємо уроки 26 квітня 86-го року. І ніхто не буде приховувати від вас правду. Тепер щодо боротьби з коронавірусом. Цими днями ми чекаємо на прибуття 3 літаків, які продовжують доставляти засоби індивідуального захисту та медичне обладнання. Наступного тижня заплановано прибуття 8 літаків із цінними вантажами. Робота не зупиняється. Хочу подякувати нашим міжнародним партнерам, з якими ми спільно протидіємо хворобі. Особливу подяку висловлюю парламенту за ухвалення змін до державного бюджету. Незважаючи на спротив багатьох політичних партій, назви яких чудово відомі, ми змогли прийняти необхідні зміни для підтримки наших медиків, забезпечення лікарень, допомоги пенсіонерам, малозабезпеченим людям, підприємцям та тим, хто втратив роботу. Аналізуючи статистику захворілих в Україні в останні дні, можна відзначити певну стабілізацію. Різкого стрибка не сталося – завдяки свідомості громадян, які дотримуються самоізоляції. І це слід продовжувати. Маємо чітко усвідомити: розслаблятися зарано. Розслаблятися небезпечно. Тому вкотре закликаю вас на Великодні свята бути вдома. Кожен з нас розуміє, що цьогоріч доведеться змінювати традиції. І робити це заради власної безпеки – це зрілість і мудрість нації. І традиційна порада, чим зайнятися на карантині. Ось за цими посиланнями ви знайдете велику добірку електронних книжок з бібліотек України. За різними жанрами та на будь-який смак. Національна бібліотека України ім. Ярослава Мудрого https://elib.nlu.org.ua/ Публічна бібліотека ім. Лесі Українки м. Києва http://lukl.kiev.ua/ Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського http://nbuv.gov.ua/ Gepostet von Володимир Зеленський am Dienstag, 14. April 2020

І в такій ситуації відеозвернення президента звучить, як знущання:

«Мене найбільше вражають люди, які поставили під його беканням лайк. Вам ось таке ставлення до країні і людей подобається? Мабуть, так. Дуже шкода і дуже прикро за людей, до яких ставляться, як до скотів, а Ви цим нікчемним людям знак схвалення ставите».

Від катастрофи Україну врятували не відосики Зеленського, а самовіддача пожежних і дощ, що вчасно пішов, зупинивши вогонь за два кілометри від ядерних могильників.

«Народ знову залишився наодинці з бідою, як завжди, допомагали самі собі», – підсумувала вона. Гроші ж, які уряд на дев'ятий день пожежі виділив на боротьбу з вогнем, а це 46 мільйонів гривень, розчиняться в невідомості, впевнена Юсупова.

Нагадаємо, Зеленський негайно покинув отруєний гаром Київ.

Як повідомляла Politeka, слідом за Чорнобилем велика пожежа спалахнула прямо під Києвом: кадри вогняної НП.

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