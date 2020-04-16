Стримана, м'яко кажучи, реакція українського керівництва на масштабні пожежі в Чорнобильській зоні стала притчею во язицех
Висловилася з цього приводу і відомий волонтер Наталя Юсупова, щиро здивувавшись тому, що за півтора тижні з початку загоряння лісів у зоні ніхто з влади не спромігся поїхати в регіон, де сталася НП.
Про це вона написала на своїй сторінці у Фейсбуці.
За її словами, про те, що насправді відбувалося в Чорнобильській зоні, люди дізнавалися, завдяки стрімам активістів, пожежників і волонтерів.
Погода порадує українців передсвятковим «настроєм»: де буде +21
Каменських, Полякова, Лобода та інші зірки в самих жарких образах, від яких дух захоплює: топ фото
"Такого не було навіть за радянських ідіотах": Гребенщиков розповів, як РФ "досягла дна"
У Олени Кравець з "Квартал 95" здають нерви, крик душі: "Взяла дітей і..."
«NASA показує на весь світ космічні зйомки величезної території, яка палає, а наша влада мовчить», – не стримує злості Юсупова.
Тільки коли обурення народу досягло найвищої позначки, президент Володимир Зеленський через 10 днів після початку пожежі в черговому відео повідомив, що «стежить за обстановкою» і що йому «все доповідатимуть завтра», тобто, на 11-ий день пожежі. В кінці прозвучала подяка за роботу пожежникам.
«Нічого страшного немає, радіації немає, трохи палахкотить, пожежні всім забезпечені, у всіх все є. Ну а те, що вони спали на вулиці на голій землі, і те, що прикривали ніс ганчірками, а не распіраторами, мабуть, це їм просто спекотно було і в масках незручно. Зі слів маленького президента Зеленського виходить, що війни немає, при цьому постійно ховають убитих воїнів. Вірус є, але лікарні забезпечені, при цьому медики публічно заявляють, що у них нічого немає. Пожежа не небезпечна, але підвищена радіація, згоріли села, горять тварини, дим стовпом води у пожежників не вистачає, сплять на землі, але все під контролем і допомога не потрібна. За десять днів не знайшлося часу поїхати та підтримати пожежних», – зазначає автор, додавши, що це набагато ближче, ніж Оман, усього 100 кілометрів від Києва.
І в такій ситуації відеозвернення президента звучить, як знущання:
«Мене найбільше вражають люди, які поставили під його беканням лайк. Вам ось таке ставлення до країні і людей подобається? Мабуть, так. Дуже шкода і дуже прикро за людей, до яких ставляться, як до скотів, а Ви цим нікчемним людям знак схвалення ставите».
Від катастрофи Україну врятували не відосики Зеленського, а самовіддача пожежних і дощ, що вчасно пішов, зупинивши вогонь за два кілометри від ядерних могильників.
«Народ знову залишився наодинці з бідою, як завжди, допомагали самі собі», – підсумувала вона. Гроші ж, які уряд на дев'ятий день пожежі виділив на боротьбу з вогнем, а це 46 мільйонів гривень, розчиняться в невідомості, впевнена Юсупова.
Нагадаємо, Зеленський негайно покинув отруєний гаром Київ.
Як повідомляла Politeka, слідом за Чорнобилем велика пожежа спалахнула прямо під Києвом: кадри вогняної НП.
Також Politeka писала, що отруйні пожежі в Чорнобилі не вщухають, рятувальники показали найнебезпечніше місце: "Пече!"