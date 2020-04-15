Над пепелищем пожара в Чернобыльской зоне отчуждения заметили обнадеживающий знак

Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Фейсбук пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника опубликовала новое фото, сделанное в зоне отчуждения после того, как там был потушен масштабный пожар. На снимке, сделанном руководителем отдела экологии флоры и фауны в заповеднике Денисом Вишневским, можно увидеть, как над выжженной землей появилась радуга. Выглядело это как настоящий знак свыше, призванный приободрить украинцев.

«Пепелище – это не конец, это – точка начала. Пепелище похоже на основание-пол, где раскинуты блоки детского конструктора Lego. Пройдет немного времени и на месте утраченных экосистем построится новый природный порядок. Появятся травы, цветы, из корневищ возобновятся кусты и некоторые деревья, вернутся насекомые, грызуны и другие животные... Колесо жизни не останавливается, а лишь иногда тормозит свое движение», - говорится в подписи к фотографии.

Украинцы тут же отреагировали на снимок.

«Да, природа всегда возьмет свое. Лишь бы только люди жили с ней в мире», «Спасибо за оптимизм», - писали люди в комментариях.

Согласно оперативной информации пресс-службы ГСЧС, по состоянию на 14 апреля, в Зоне отчуждения нет открытого огня, наблюдается незначительное тление лесной подстилки отдельными очагами.

Всего к тушению пожаров в Чернобыльской зоне привлечено 500 человек и 110 единиц техники, в том числе 3 самолета и 3 вертолета.

Напомним, украинцы поклонились перед ребятами, которые тушили пожар в Чернобыле, фото героев.

Как сообщала Politeka, ситуация в пылающем Чернобыле тяжелая, украинцев предупредили о новой беде.

Также Politeka писала, что огненная катастрофа под Киевом набирает обороты, небо заволокло дымом.