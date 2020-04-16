Дівчина, яка переїхала з Луганська в Київську область публічно принижує українську мову і Україну
Як передає Politeka.net, про це повідомив блогер Donetchanyn на своєму телеграм-каналі.
"Хочу представити вашій увазі еб**та яка, мабуть дуже любить ЛыНыРы, однак виїхала звідти в Київську область і від туди обсираєУкраїну і відкрито підтримує РФ і окупаційні влади. Всі скріншоти і листування надіслав підписник", - зазначив він.
Нові драконівські штрафи, урізання виплат і паніка в обмінниках – головне за ніч
Каменських, Полякова, Лобода та інші зірки в самих жарких образах, від яких дух захоплює: топ фото
Дружина Усика похвалилася розкішною фігурою в купальнику: такою її мало хто бачив
Кошовий з «Кварталу 95» приголомшив змінами в зовнішності: «Інша людина»
Крім того, блогер закликав правоохоронні звернути на неї увагу.
Як видно на скріншотах листування, дівчина живе в місті Ірпінь.
В соцмережах вона постійно висміює і принижує українську мову.
Вона публічно заявила, що "ненавидить Україну", але залишати її не поспішає, так як вагітна.
"Була б не вагітна - пішки б давно пішла", - повідомила вона під час листування.
Раніше ми повідомляли, що одіозний російський політик Володимир Жириновський зібрався внести в нелегітимну Держдуму Росії новий законопроект, в якому закріпить неправильного вживання словосполучення «на Україні» замість «в Україні».
Мовні правила він також хоче застосувати до Киргизстану, адже там, як він вважає, перекручують українську мову.
Нагадаємо, Мендель вляпалася в мовний скандал і відразу ж поплатилася, ганебні кадри: Зеленському буде соромно.
Як повідомляла Politeka, скандал вибухнув у київській школі: "не Можна викладати українською".
Також Politeka писала, що Полякова зчепилася зі слугою народу у прямому ефірі: "Ви українець чи росіянин?"