Дівчина, яка переїхала з Луганська в Київську область публічно принижує українську мову і Україну

Як передає Politeka.net, про це повідомив блогер Donetchanyn на своєму телеграм-каналі.

"Хочу представити вашій увазі еб**та яка, мабуть дуже любить ЛыНыРы, однак виїхала звідти в Київську область і від туди обсираєУкраїну і відкрито підтримує РФ і окупаційні влади. Всі скріншоти і листування надіслав підписник", - зазначив він.

Крім того, блогер закликав правоохоронні звернути на неї увагу.





Як видно на скріншотах листування, дівчина живе в місті Ірпінь.

В соцмережах вона постійно висміює і принижує українську мову.



Вона публічно заявила, що "ненавидить Україну", але залишати її не поспішає, так як вагітна.

"Була б не вагітна - пішки б давно пішла", - повідомила вона під час листування.





Раніше ми повідомляли, що одіозний російський політик Володимир Жириновський зібрався внести в нелегітимну Держдуму Росії новий законопроект, в якому закріпить неправильного вживання словосполучення «на Україні» замість «в Україні».

Мовні правила він також хоче застосувати до Киргизстану, адже там, як він вважає, перекручують українську мову.

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