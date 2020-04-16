Девушка, которая переехала с Луганска в Киевскую область публично унижает украинский язык и Украину
Как передает Politeka.net, об этом сообщил блогер Donetchanyn на своем телеграмм-канале.
"Хочу представить вашему вниманию еб**тую которая видимо очень любит ЛыНыРы, однако выехала оттуда в Киевскую область и от туда обсирает Украину и открыто поддерживает РФ и оккупационные власти. Все скриншоты и переписку прислал подписчик", - отметил он.
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Кроме того, блогер призвал правоохранительные обратить на нее внимание.
Как видно на скриншотах переписки, девушка живет в городе Ирпень.
В соцсетях она постоянно высмеивает и унижает украинский язык.
Она публично заявила, что "ненавидит Украину", но покидать ее не спешит, так как беременна.
"Была б не беременна - пешком бы давно ушла", - сообщила она во время переписки.
Ранее мы сообщали, что одиозный российский политик Владимир Жириновский собрался внести в нелегитимную Госдуму России новый законопроект, в котором закрепит употребление неправильного словосочетания «на Украине» вместо «в Украине».
Языковые правила он также хочет применить к Кыргызстану, ведь там, как он считает, коверкают русский язык.
Напомним, Мендель вляпалась в языковой скандал и сразу же поплатилась, позорные кадры: Зеленскому будет стыдно.
Как сообщала Politeka, скандал разразился в киевской школе: "Нельзя преподавать на украинском".
Также Politeka писала, что Полякова сцепилась со слугой народа в прямом эфире: "Вы украинец или россиянин?"