Девушка, которая переехала с Луганска в Киевскую область публично унижает украинский язык и Украину

Как передает Politeka.net, об этом сообщил блогер Donetchanyn на своем телеграмм-канале.

"Хочу представить вашему вниманию еб**тую которая видимо очень любит ЛыНыРы, однако выехала оттуда в Киевскую область и от туда обсирает Украину и открыто поддерживает РФ и оккупационные власти. Все скриншоты и переписку прислал подписчик", - отметил он.

Кроме того, блогер призвал правоохранительные обратить на нее внимание.





Как видно на скриншотах переписки, девушка живет в городе Ирпень.

В соцсетях она постоянно высмеивает и унижает украинский язык.



Она публично заявила, что "ненавидит Украину", но покидать ее не спешит, так как беременна.

"Была б не беременна - пешком бы давно ушла", - сообщила она во время переписки.





Ранее мы сообщали, что одиозный российский политик Владимир Жириновский собрался внести в нелегитимную Госдуму России новый законопроект, в котором закрепит употребление неправильного словосочетания «на Украине» вместо «в Украине».

Языковые правила он также хочет применить к Кыргызстану, ведь там, как он считает, коверкают русский язык.

Напомним, Мендель вляпалась в языковой скандал и сразу же поплатилась, позорные кадры: Зеленскому будет стыдно.

Как сообщала Politeka, скандал разразился в киевской школе: "Нельзя преподавать на украинском".

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