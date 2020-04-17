Погода в Україні в найближчі дні очікується без опадів

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

Так, згідно з прогнозом, 18 квітня, на Великдень у більшості областей очікується суха погода. Тільки в ніч на суботу на півдні, крім Криму, місцями очікується дощ, а в неділю невеликий дощ пройде в північних областях і ввечері 19 квітня в Одеській області.

Вітер буде західний, північно-західний, 5-12 м/с, завтра у східних областях пориви до 15 м/с.

Температура повітря в Україні вночі становитиме 1 +6 градусів, на півночі місцями заморозки 0-3 градуси, вдень +11… +16 градусів, у північних областях +9… +13 градусів.

Дощі очікують з понеділка.

Щодо погоди у Києві, який з-за масштабних пожеж, зараз є містом з найбільш забрудненим повітрям, то прогноз не радує. Справа в тому, що напрямок вітру з західного і північно-західного, який зараз і несе в столицю гар, зміниться тільки десь 26-27 квітня. Очікується, що тоді вітер буде південно-західний.

У суботу, 18 квітня, вітер буде помірним, поривчастим, тобто не тихим. Але і не штормовим. У неділю вітер, на щастя, стихне.

Напрямок залишається західних, північно-західним.

У понеділок, 20 квітня, очікується посилення вітру до штормових поривів, 21-22 квітня сильний поривчастий вітер збережеться. Категорія: північно-західний, північний.

Що стосується опадів, то 18 квітня в Києві буде сухо. Є ймовірність невеликих опадів, тільки ввечері на Великдень.

З 20 по 23 квітня в Києві ймовірність дощів збільшиться.

Не знаю, кого там ще цікавить у такій ситуації температура повітря, але порядок має бути)

18-19 квітня у Києві вдень повітря прогріється до +12 градусів. А от ночі будуть холодними.

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