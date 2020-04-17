Погода в Украине в ближайшие дни ожидается без осадков

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Так, согласно прогнозу, 18 апреля и на Пасху в большинстве областей ожидается сухая погода. Только в ночь на субботу на юге, кроме Крыма, местами ожидается дождь, а в воскресенье небольшой дождь пройдет в северных областях и вечером 19 апреля в Одесской области.

Ветер будет западный, северо-западный, 5-12 м/с, завтра в восточных областях порывы до 15 м/с.

Температура воздуха в Украине ночью составит 1 +6 градусов, на севере местами заморозки 0-3 градуса, днем ​​+11… +16 градусов, в северных областях +9… +13 градусов.

Дожди ожидают с понедельника.

Относительно погоды в Киеве, который из-за масштабных пожаров, сейчас является городом с самым загрязненным воздухом, то прогноз не радует. Дело в том, что направление ветра с западного и северо-западного, который сейчас и несет в столицу гарь, поменяется только где-то с 26-27 апреля. Ожидается, что тогда ветер будет юго-западный.

В субботу, 18 апреля, ветер будет умеренным, порывистым, то есть не тихим. Но и не штормовым. В воскресенье ветер, к счастью, стихнет.

Направление остается западным, северо-западным.

В понедельник, 20 апреля, ожидается усиление ветра до штормовых порывов, 21-22 апреля порывистый сильный ветер сохранится. Направление: северо-западный, северный.

Что касается осадков, то 18 апреля в Киеве будет сухо. Есть вероятность небольших осадков только вечером на Пасху.

С 20 по 23 апреля в Киеве вероятность дождей увеличится.

Температура воздуха 8-19 апреля в Киеве днем ​​будет до +12 градусов. А вот ночи будут холодными.

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