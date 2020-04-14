Лето в этом году готовит украинцам настоящие погодные качели с перепадами от жары до шквалов с градом

Об этом рассказал Фактам народный синоптик Владимир Деркач. Он отметил, что самым жарким месяцем предстоящего лета станет июль, в августе Украину ждет засушливая погода, а вот в июне природа удивит целым набором разных стихий.

Начало лета будет теплым и немного жарким, однако к середине первой декады июня в Украине похолодает и начнутся дожди, которые продлятся до третьей декады. Во второй декаде возможны сильные ливни со шквалами и градом. Погода наладится только под конец месяца, однако жары больше не будет.

В первой декаде июля в страну придет настоящее летнее тепло с отдельными жаркими днями и солнечной погодой. Во второй декаде будет также тепло, но возможны небольшие осадки. Третья декада также обещает быть теплой.

Август начнется с умеренного тепла и небольших дождей. Температура начнет расти с середины первой декады и до конца месяца установится настоящая жара. В середине августа возможны небольшие дожди, но в целом месяц будет скорее засушливым. Под конец лета в Украине начнет холодать по ночам.

Напомним, погода устроит украинцам мощную встряску: от +17 до морозов и снега, важное предупреждение.

Как сообщала Politeka, погода снова испытает украинцев, синоптики огорошили прогнозом: где будут дожди и +22.

Также Politeka писала о последнем дне тепла: погода готовит резкий разворот, дожди и мокрый снег ворвутся в Украину.