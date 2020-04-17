Ведуча Наталія Мосейчук різко осадила Артура Герасимова через його критику медицини в Україні

Як передає Politeka.net сталося це в прямому ефірі програми «Право на владу».

Так, депутат від "Європейської солідарності" Артур Герасимов взявся критикувати дії нинішньої влади та ситуацію в медицині в цілому.

″Карантин — це було правильне рішення. Але в іншому — хаос, і в першу чергу з захистом лікарів, тому що лікарі не захищені в прямому сенсі цього слова. У них немає нічого″, - зазначив він.

Крім того, він згадав і про фонд Порошенка, який передає в лікарні спецзахист і ШВЛ.



Але телеведуча його перервала, згадавши про екс-міністра охорони здоров'я Уляні Супрун, яка була при президентстві Порошенко.

″Давайте, щоб я не била нижче пояса, - ця медицина дісталася від вас. І сьогодні колишня в. о. міністерства охорони здоров'я розповідає, чи можна займатися сексом під час епідемії. Ну на голову не налазить. Вибачте, це те, що просто рве на шматки″, - зазначила телеведуча.

З нею погодився і народний депутат від фракції ″Слуга народу″ Олександр Дубинський.

″Все, що відбувається зараз в медицині, зовсім знищена система охорони здоров'я - це Порошенко. Це призначення в.о. Міністра охорони здоров"я Уляни Супрун в обхід рішення Верховної Ради, в обхід процедури голосування в парламенті, призначення її спочатку в. о. першого заступника, а потім передача їй функцій в. о. міністра", - зазначив він.

Також він навів сумну статистику, яка склалася після медичної реформи.

"Це медична реформа, яка повністю знищила систему охорони здоров'я, це скорочення кількості лікарів в 2014 році. 180 тисяч лікарів було, коли Петро Олексійович став президентом, а зараз залишилося 120 тисяч. 60 тисяч лікарів були змушені піти з-за реформи, яку провів Порошенко″, - зазначив нардеп.

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