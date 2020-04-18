На Великдень, 19 квітня, в деяких частинах України піде дощ

Про це на своїй сторінці у Фейсбук розповіла синоптик Наталія Діденко, передає Politeka.net.

Вона зазначила, що дощі, хоча і невеликі, можливі в північних областях України, а також в Одеській області та в Приазов'ї.

На решті території України, за даними синоптика, опадів не передбачається.

«Вітер залишається північно-західних, західних тиждень слабким, максимум до помірного. Температура повітря великодньої ночі в Україні + 1 + 6 градусів, місцями, крім півдня, заморозки 0-3 градуси, вдень у неділю + 12 + 16 градусів, у північних областях трохи свіжіше, + 9 + 13 градусів», - повідомила Діденко.

У Києві буде дути північний вітер. Вдень місцями можливий дощ.

Температура повітря в столиці складе близько +3 градусів, можливі заморозки 0-2 градуси, удень +10 + 12 градусів.

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Причиною назрівання катастрофи стане льодовик Туэйтс в Антарктиді, який вже зараз втрачає 252 млрд тонн льоду кожен рік. Застереження зробили фахівці Університету Орегони.

Вчені за допомогою дрона проаналізувати потоки води, які омивають льодовик і результати дослідження виявилися досить невтішними: з усіх сторін льодовик оточений потоками теплою глибинної океанічної води.

Нагадаємо, що вчені розгадали древню таємницю Антарктиди: "розкішні ліси і болота", кадри.

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