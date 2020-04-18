На Великдень, 19 квітня, в деяких частинах України піде дощ
Про це на своїй сторінці у Фейсбук розповіла синоптик Наталія Діденко, передає Politeka.net.
Вона зазначила, що дощі, хоча і невеликі, можливі в північних областях України, а також в Одеській області та в Приазов'ї.
На решті території України, за даними синоптика, опадів не передбачається.
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«Вітер залишається північно-західних, західних тиждень слабким, максимум до помірного. Температура повітря великодньої ночі в Україні + 1 + 6 градусів, місцями, крім півдня, заморозки 0-3 градуси, вдень у неділю + 12 + 16 градусів, у північних областях трохи свіжіше, + 9 + 13 градусів», - повідомила Діденко.
У Києві буде дути північний вітер. Вдень місцями можливий дощ.
Температура повітря в столиці складе близько +3 градусів, можливі заморозки 0-2 градуси, удень +10 + 12 градусів.
Раніше ми писали, в найближчому майбутньому територія Одеської області може опинитися під водою.
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