На Пасху, 19 апреля, в некоторых частях Украины пойдет дождь

Об этом на своей странице в Фейсбук рассказала синоптик Наталья Диденко, передает Politeka.net.

Она отметила, что дожди, хотя и небольшие, возможны в северных областях Украины, а также в Одесской области и в Приазовье.

На остальной территории Украины , по данным синоптика, осадков не предвидится.

«Ветер остается северо-западным, западным неделю слабым, максимум до умеренного. Температура воздуха пасхальной ночи в Украине + 1 + 6 градусов, местами, кроме юга, заморозки 0-3 градуса, днем ​​в воскресенье + 12 + 16 градусов, в северных областях немного свежее, + 9 + 13 градусов», - сообщила Диденко.

В Киеве будет дуть северо-западный ветер. Днем местами возможен дождь.

Температура воздуха в столице составит около +3 градусов, возможны заморозки 0-2 градуса, днем ​​+10 + 12 градусов.

Ранее мы писали, в ближайшем будущем территория Одесской области может оказаться под водой.

Причиной назревающей катастрофы станет ледник Туэйтс в Антарктиде, который уже сейчас теряет 252 млрд тонн льда каждый год. Предостережение сделали специалисты Университета Орегоны.

Ученые при помощи дрона проанализировать потоки воды, омывающие ледник и результаты исследования оказались весьма неутешительными: со всех сторон ледник окружен потоками теплой глубинной океанической воды.

Напомним, что ученые разгадали древнюю тайну Антарктиды: "роскошные леса и болота", кадры.

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