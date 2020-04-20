Українцям слід готуватися до продовження карантину на тлі епідемії китайського вірусу

Про це в інтерв'ю журналістам розповів голова Кабінету міністрів Денис Шмигаль, передає РБК.

За його словами, карантин в Україні після 24 квітня, ймовірно, продовжать.

Однак. як попередив Денис Шмигаль, деякі його норми можуть бути ослаблені для зручності українців.

Що саме мається на увазі, прем'єр-міністр не уточнив, однак додав, що пом'якшення деяких заходів відбудеться вже в найближчий тиждень.

Більш того, він назвав ймовірні дати піку захворюваності, орієнтуючись на розрахунки Національної Академії наук України.

"Це, орієнтовно, на кінець квітня і між 3 і 8 травня", - додав Шмигаль.

Що стосується ослаблення обмежувальних заходів в Україні, то прем'єр-міністр України сказав наступне: "Ми на засіданні Кабміну, швидше за все, продовжимо карантин, грунтуючись на цих розрахунках. Але плануємо пом'якшити деякі заходи в двох-трьох сферах вже на цьому тижні".

Варто відзначити, що остаточне рішення щодо продовження карантину в Україні буде затверджено на засіданні Кабінету міністрів на цьому тижні.

Раніше ми попереджали про ослаблення карантину для певних українців. За словами джерел в МОЗ, рішення про продовження обмежувальних заходів вже є, а що стосується заходів щодо його ослаблення, то вони почнуться не раніше, ніж пройдуть всі прогнозовані спалаху захворювання.

«Буде продовження до середини травня. Потім послаблять для деяких груп населення, щоб остаточно не впала економіка. Ослаблення будуть для тих, хто працює. Для людей з групи ризику обмеження залишаться», – стверджував інсайдер.

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