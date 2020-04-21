Стало відомо, які чергові "сюрпризи" погода приготувала українцям

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба Українського гідрометеоцентру.

За прогнозом синоптиків, завтра в половині областей буде сонячно і тепло, а деякі регіони накриють дощі.

На заході України очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 7-12 м/с. Вночі будуть сильні заморозки у повітрі 0…-5 градусів, вдень +7…+14 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі 0…-5 градуси, вдень +1…+6 градусів.

У північних областях вже прогнозують невеликі дощі та заморозки до -5 вночі. Вдень повітря прогріється до +13 градусів.

У центральних регіонах - мінлива хмарність, без опадів. Вночі очікуються сильні заморозки до -4 градусів, вдень +8…+13 градусів.

Також дощі заллють Схід України. Тут синоптики обіцяють вночі від +1..+6 градусів, а вдень повітря прогріється до +12.

У Криму буде хмарно, але без опадів. Температура повітря вночі +1…+6 градусів, вдень +9…+14 градусів.

До цього ми також розповідали про те, що в недалекому майбутньому на території Одеської області може опинитися під водою.

В якості причини називають назрівання катастрофи стане льодовик Туэйтс в Антарктиді, який вже зараз втрачає 252 млрд тонн льоду кожен рік. Застереження зробили фахівці Університету Орегони.

Авторитетні фахівці за допомогою безпілотника проаналізувати потоки води, які омивають льодовик і результати дослідження виявилися досить невтішними: з усіх сторін льодовик оточений потоками теплою глибинної океанічної води.

Нагадаємо, погода на Великдень розділить Україну, про весну можна забути: яким областям не пощастить.

Як повідомляла Politeka, весна влаштувала справжній бунт, Україну знову накриють заморозки.

Також Politeka писала, що погода на вихідних покаже характер, після Великодня буде ще гірше.