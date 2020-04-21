Не виключено, що карантин в Україні буде продовжено і після 12 травня

Таку заяву в ефірі українського телеканалу зробив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Politeka.net.

За його словами, карантин необхідно продовжити як мінімум до 12 травня, оскільки на території країни немає тенденції до зниження кількості випадків захворювання китайським вірусом.

"Але це не кінцева дата, ми будемо розглядати, оцінювати як динаміку, так і дотримання карантинних заходів", - додав Ляшко.

Незважаючи на можливе продовження карантину, Віктор Ляшко анонсував можливе послаблення обмежувальних заходів.

"Ми розуміємо питання, які пов'язані з серцево-судинними захворюваннями, тому можливо будемо розглядати певні послаблення обмежень для того, щоб люди могли займатися більше фізичною активністю. Можливо, дозволимо прогулянки в парках, спортивні майданчики. Зараз вже стало тепліше, головне, щоб дотримувалися наших порад", - резюмував головний санітарний лікар в ефірі телеканалу.

Раніше ми розповідали про те, що карантин в Україні продовжать. За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, він готує відповідне подання, яке подасть у Кабінет міністрів.

За словами головного санлікаря, якщо б не превентивні заходи, то в даний час в Україні могло бути вже близько 125 тисяч хворих Covid-19.

За його прогнозом, обмежувальні заходи можуть продовжити до 12 травня. Остаточне рішення в цьому питанні залишається за Кабінетом міністрів.

Що стосується ослаблення карантину, то про це попереджав напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Ймовірно, зміни торкнуться тих людей, які не входять до групи ризику зараження вірусом.

Нагадаємо, українці наплювали на карантин і кинулися святити паски.

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