Погода в Україні 22 квітня здивує всіх несподіваним потеплінням, весна розгуляється на повну котушку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Українського гідрометцентру.

Так, дощів на території країни не передбачається, хоча місцями небо затягне хмарами.

На західній Україні варто очікувати денних 11-17 тепла. А от вночі похолодає аж до 2-5 градусів.

Жителям північних регіонів погоду підготувала денні 11-15 градусів тепла. Вночі повітря охолоне до 3-5 вище нуля.

А ось у центральній території країни сьогодні буде від 12 до 15 градусів вище нуля. Вночі стовпчик термометра покаже від 3 до 5 градусів.

На півдні України сьогодні буде тепло і злегка хмарно. Повітря прогріється до 12-15 вище нуля. Вночі стовпчик термометра покаже від 3 до 5 тепла.

На півдні України погода буде менш теплою: вдень стовпчик термометра покаже від 10 до 13 тепла. Вночі повітря охолоне до 2-4 градусів.

Більш того, синоптики розповіли про заморозках, які накриють частину України.

«Вночі 22 та 23 квітня в Україні, крім крайнього півдня та Закарпаття, заморозки на поверхні ґрунту 0-5 (І рівень небезпеки - жовтий), вночі 23 квітня у Сумській і східних областях заморозки у повітрі (сильні) 0-5 (II рівень небезпеки - помаранчевий)», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, погода на Великдень розділить Україну, про весну можна забути: яким областям не пощастить.

Як повідомляла Politeka, весна влаштувала справжній бунт, Україну знову накриють заморозки.

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