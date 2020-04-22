Подолати пандемію китайського вірусу у 2020 році не вдасться, боротьба з заразою може привати ще два роки
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю РБК-Україна.
Посилаючись на дані Всесвітньої організації охорони здоров'я, він попередив, що потрібно звикати жити в нових умовах: дотримуватися правил дезінфекції, дотримуватися соціальну дистанцію, носити маски. Це повинно увійти у звичку і стати щоденною рутиною.
"Так як, наприклад, ми чистимо зуби щодня, ми повинні навчитися жити з цим. За розрахунками Всесвітньої організації охорони здоров'я, щонайменше, наступні два роки", – зазначив прем'єр.
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Він закликав не будувати ілюзій, що в травні карантин закінчиться і про пандемію всі забудуть. Шмигаль розповів, що вірус почав повертатися до країни, де першу хвилю захворювань вдалося перемогти. Багато країн опинилися на порозі нових піків, в тому числі і Китай.
«Тому ілюзії, що Україні вдалося втримати першу хвилю і все в порядку, немає. Потрібно вчитися жити в нових умовах», – додав Шмигаль.
Прем'єр припустив, що в майбутньому будуть вводити карантин в окремих регіонах і населених пунктах України.
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