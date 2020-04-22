Відомий російський музикант Юрій Лоза розповів, як ставиться до українців з-за конфлікту на Донбасі

Знаменитість розкритикував українських військових в інтерв'ю одному із російських ЗМІ, передає Politeka.net.

На думку Юрія Лози, в Україні розгорілася громадянська війна, де один одного вбивають співвітчизники. Сам він, нібито, виступає за мир, а тому критикує українських захисників. Співак впевнений, що ніде більше у світі такого не відбувається.

"Я точно знаю, що не можна вбивати собі подібних, і, тим більше, таких же як ти. Те, що відбувається в Україні, коли одні українці воюють з іншими українцями — хлопці, це неприпустимо ні з якої точки зору. Тому я однозначно на самому початку цього конфлікту в Україні став на позицію тих людей, які всіляко закликали до миру", - заявив Юрій Лоза. - "Я не можу зрозуміти, як можна зібрати армію і піти втихомирювати, наприклад, якусь воюючу частину своєї країни".

Музикант угледів в діях української влади ознаки нацизму. На його думку, з сепаратистами на Донбасі б'ються, щоб довести перевагу:

"Я не можу цього зрозуміти, чому українці, які прийшли втихомирювати Донбас, вважають тих нелюдами якимись, недолюдьми? Це ж нацистська ідеологія", - заявив Юрій Лоза.

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