Известный российский музыкант Юрий Лоза рассказал, как относится к украинцам из-за конфликта на Донбассе

Знаменитость раскритиковал украинских военных в интервью одному из российских СМИ, передает Politeka.net.

По мнению Юрия Лозы, в Украине разгорелась гражданская война, где друг друга убивают соотечественники. Сам он, якобы, выступает за мир, а потому критикует украинских защитников. Певец уверен, что нигде больше в мире такого не происходит.

"Я точно знаю, что нельзя убивать себе подобных, и, тем более, еще таких же как ты. То, что происходит в Украине, когда одни украинцы воюют с другими украинцами — ребята, это недопустимо ни с какой точки зрения. Поэтому я однозначно в самом начале этого конфликта в Украине встал на позицию тех людей, которые всячески призывали к миру", - заявил Юрий Лоза. - "Я не могу понять, как можно собрать армию и пойти усмирять, например, какую-то воюющую часть своей страны".

Музыкант усмотрел в действиях украинской власти признаки нацизма. По его мнению, с сепаратистами на Донбассе сражаются, чтобы доказать превосходство:

"Я не могу этого понять, почему украинцы, которые пришли усмирять Донбасс, считают тех нелюдями какими-то, недочеловеками? Это же нацистская идеология", — заявил Юрий Лоза.

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