28 квітня в Україні — Радониця, яку ще називають Проводами. Це другий день після Великодня в 2020 році, коли православні українці традиційно поминають покійних

Що означає Радониця 28 квітня

У багатьох регіонах України близьких, які пішли з життя, згадують у першу неділю після Великодня, яке називають Фоміним. Однак за церковними канонами правильно вшановувати пам'ять покійних саме у вівторок, в 2020 році він припадає на 28 квітня.

Що таке «Радониця»? Сама назва натякає, що це за свято – день не призначений для печалі, хоча і пов'язаний зі смертю. Навпаки, віруючі радіють тому, що їх друзі та родичі отримали вічне життя поруч з Господом. Тому християни вітають один одного, як на Велику Пасху, словами «Христос Воскрес!» вони проголошують перемогу над смертю не тільки для Сина Божого, але і для всього людства.

Ще Радоницу називають: “батьківський день”, адже в цей день більшість українців йде пом'янути найрідніших людей – батька і матір.

В Радоницу найкраще молитися в храмі. На Літургію прийнято нести записки з іменами покійних і проходити Святе причастя. Нерідко священики відправляються на кладовище, де проводять заупокійні. Однак у 2020 році свято потрапляє на період карантину через епідемію китайського вірусу – Кабмін заборонив відвідувати громадські місця, включаючи кладовища і храми.

Священики радять не засмучуватися, якщо по життєвим причин не виходить відвідати могили близьких на Радоницу. Пом'янути мертвих можна і сидячи вдома, головне – підібрати теплі слова і щиро помолитися про їх душах. В молитві важливо пробачити покійних за минулі образи і самим попросити вибачення перед Богом.

Що не можна робити за канонами – так це поминати “народними” способами. Нерідко люди ігнорують молитви і священне значення свята, а згадують покійних за допомогою алкоголю. Священики рекомендують під час поминання нічого не пити і навіть не їсти, а їжу роздавати бідним.

Молитви на Радоницу 28 квітня

Молитися за упокій близьких можна своїми словами, проте є кілька традиційних молитов, які рекомендують священнослужителі. Треба не просто прочитати текст, а відчути його сенс, пропустити через себе. Тільки так молитва матиме ефект. Наводимо кілька найпопулярніших.

Молитва до Отця-Захиснику

Господи, наша опора. Захист і надія наша. До Тебе ми йдемо кожну годину, кожну хвилину нашу. Хоч дороги у всіх у нас різні і підійдемо до Тебе в різний час, але всі, до єдіна. Молю Тебе, Господи, Ти Цар Небесний, Батько-Захисник, все прощає і люблячий. Прости і помилуй душі покійних моїх кровних (імена). Прости їх, як можеш пробачити тільки Ти. І помилуй, як милуешь тільки Ти, батько наш справедливий і милостивий. Прости їм гріхи, які вони робили, знаючи, що це гріхи. Але віруючи в всепрощаюча чисте серце Твоє, як вірять діти в милість батька, і ті гріхи, які вони здійснювали, не відаючи за гріх. Прости їх і помилуй, Господи. Прости всіх хрещених і нехрещених, віруючих і не встигли повірити: як можеш пробачити тільки Ти в неосяжній славі своїй мудрості і людяності. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь.

Пом'яни, Господи

Пом'яни, Господи Боже наш, у вірі й надії живота вічного преставльшагося раба Твого, брата нашого (ім'я), яко Благ і Чоловіколюбець, відпущай гріхи і потребляй неправди, ослаби, прости і відпусти вся вільна його провини і мимовільна, визволи його вечныя муки та вогню геенского, і даруй їм причастя й насолоду вічних Твоїх добрих, підготованих люблячим Тя: аще бо і согреши, але не відступи від Тебе і безсумнівно в Отця і Сина і Святого Духа, Бога Тя в Троїце славимаго, верова, і Одиницю в Тройці і Тройцю в Єдності православно аж до останнього свого подиху исповеда. Тим же милостивий того буди, і віру яже в Тебе замість діл зарахуй, і зі святими Твоїми яко Щедрий упокій: несть бо людини, іже поживе і не згрішить. Але Ти Єдиний єси крім усякого гріха, і правда Твоя правда навіки, і Ти єси Один Бог милостей і щедрот, і чоловіколюбства, і Тобі славу віддаємо, Отцю і Сину і Святому Духу, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

Молитва про померлого до 40 днів

У християнстві вважається, що протягом 40 днів після смерті людина вже переступив межу між нашим і потойбічним світом, але ще не упокоївся. Він усвідомлює всі свої помилки і гріхи. За словами священиків, померлому можна допомогти прийняти свою долю, помолившись про прощення і відпущення гріхів. Підтримка близьких дуже важлива, адже померлий проходить ряд випробувань перед тим, як визначиться його подальша доля. Ось одна з молитов якраз для такого випадку:

Упокой, Господи, душі спочилих рабів Твоїх: батьків моїх, родичів, батько, братів і сестер наших (імена), воїнів, на полі бою вбитих і всіх від віку спочилих православних християн, і прости їм всі провини вільні і невільні, і даруй їм Царство Небесне. Амінь.

Молитва за упокій після 40 днів

Коли після смерті всі випробування й поневіряння підійшли до кінця, душа покидає роздоріжжі – її відправляють в рай або пекло. Після цього родичам потрібно попрощатися з покійним, надати йому підтримку і проводити його в інший світ. Потрібно молитися за нього, згадувати добрим словом і пам'ятати – остаточно доля кожної людини буде вирішена під час Страшного суду.

Пом'яни, Господи Боже наш, у вірі й надії живота вічного преставльшагося раба Твого, брата нашого (ім'я), і яко Благ і Чоловіколюбець, отпущаяй гріхи, і потребляяй неправди, ослаби, прости і відпусти вся вільна його провини і мимовільна, визволи його вечныя муки та вогню геенского, і даруй їм причастя й насолоду вічних Твоїх добрих, підготованих люблячим Тя: аще бо і согреши, але не відступи від Тебе, і безсумнівно в Отця і Сина і Святого Духа, Бога, Тебе, в Тройці славимаго, верова, і Одиницю в Тройці і Тройцю в Єдності православно аж до останнього свого подиху. В ім'я Ісуса Христа, Амінь.

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