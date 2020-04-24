28 апреля в Украине — Радоница, которую еще называют Проводами. Это второй день после Пасхи в 2020 году, когда православные украинцы традиционно поминают усопших

Что означает Радоница 28 апреля

Во многих регионах Украины близких, ушедших из жизни, поминают в первое воскресенье после Пасхи, которое называют Фоминым. Однако по церковным канонам правильно почитать память усопших именно во вторник, в 2020 году он приходится на 28 апреля.

Что же такое «Радоница»? Само название намекает, что это за праздник – день не предназначен для печали, хотя и связан со смертью. Напротив, верующие радуются тому, что их друзья и родственники получили вечную жизнь рядом с Господом. Поэтому христиане приветствуют друг друга, как на Великую Пасху, словами «Христос Воскрес!» они провозглашают победу над смертью не только для Сына Божьего, но и для всего человечества.

Еще Радоницу называют: “родительский день”, ведь в этот праздник большинство украинцев идет помянуть самых родных людей – отца и мать.

В Радоницу лучше всего молиться в храме. На Литургию принято нести записки с именами покойных и проходить Святое причастие. Нередко священники отправляются на кладбище, где проводят заупокойные. Однако в 2020 году праздник попадает на период карантина из-за эпидемии китайского вируса – Кабмин запретил посещать общественные места, включая кладбища и храмы.

Священники советуют не огорчаться, если по житейским причинам не получается посетить могилы близких на Радоницу. Помянуть мертвых можно и сидя дома, главное – подобрать теплые слова и искренне помолиться об их душах. В молитве важно простить покойных за былые обиды и самим попросить прощения перед Богом.

Что нельзя делать по канонам – так это поминать “народными” способами. Нередко люди игнорируют молитвы и священное значение праздника, а вспоминают усопших при помощи алкоголя. Священники рекомендуют во время поминовения ничего не пить и даже не есть, а пищу раздавать бедным.

Молитвы на Радоницу 28 апреля

Молиться за упокой близких можно своими словами, однако есть несколько традиционных молитв, которые рекомендуют священнослужители. Нужно не просто прочесть текст, а прочувствовать его смысл, пропустить через себя. Только так молитва возымеет эффект. Приводим несколько самых популярных.

Молитва к Отцу-Защитнику

Господи, опора наша. Защита и надежда наша. К Тебе мы идем каждый час, каждую минуту нашу. Хоть дороги у всех у нас разные и подойдем к Тебе в разное время, но все, до едина. Молю Тебя, Господи, Царь Ты мой Небесный, Отец-Защитник, все прощающий и любящий. Прости и помилуй души усопших моих кровных (имена). Прости их, как можешь простить только Ты. И помилуй, как милуешь только Ты, отец наш справедливый и многомилостивый. Прости их грехи, которые они делали, зная, что это грехи. Но веруя во всепрощающее чистое сердце Твое, как веруют дети в милость родителя, и те грехи, которые они совершали, не ведая за грех. Прости их и помилуй, Господи. Прости всех крещенных и некрещенных, верующих и не успевших уверовать: как можешь простить только Ты в необъятной славе своей мудрости и человеколюбия. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Помяни, Господи

Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося раба Твоего, брата нашего (имя), яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его вечныя муки и огня геенского, и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящим Тя: аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несомненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго, верова, и Единицу в Троице и Троицу в Единстве православно даже до последнего своего издыхания исповеда. Тем же милостив тому буди, и веру яже в Тя вместо дел вмени, и со святыми Твоими яко Щедр упокой: несть бо человека, иже поживет и не согрешит. Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и правда Твоя правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу воздаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва об умершем до 40 дней

В христианстве считается, что в течение 40 дней после смерти человек уже перешагнул грань между нашим и загробным миром, но еще не упокоился. Он осознает все свои ошибки и прегрешения. По словам священников, умершему можно помочь принять свою судьбу, помолившись о прощении и отпущении грехов. Поддержка близких очень важна, ведь умерший проходит ряд испытаний перед тем, как определится его дальнейшая участь. Вот одна из молитв как раз для такого случая:

Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, родственников, отец, братий и сестер наших (имена), воинов, на поле брани убиенных и всех от века почивших православных христиан, и прости им все согрешения вольные и невольные, и даруй им Царствие Небесное. Аминь.

Молитва за упокой после 40 дней

Когда после смерти все испытания и мытарства подошли к концу, душа покидает распутье – ее отправляют в рай или ад. После этого родственникам нужно попрощаться с усопшим, оказать ему поддержку и проводить его в мир иной. Нужно молиться за него, вспоминать добрым словом и помнить – окончательно участь каждого человека будет решена во время Страшного суда.

Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося раба Твоего, брата нашего (имя), и яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи, и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его вечныя муки и огня геенского, и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящим Тя: аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несомненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго, верова, и Единицу в Троице и Троицу во Единстве, православно даже до последнего своего издыхания. Во имя Иисуса Христа, Аминь.

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