28 квітня, на другий день після Великодня, в Україні відзначають Радоницю або Проводи. У цей день православні християни споконвіку поминають померлих.

Що означає Радониця 28 квітня

Деякі українці поминають близьких у неділю Фоми, що настає одразу після Великодня, адже це завжди вихідний. Але за православним звичаєм прийнято молитися про покійних саме у вівторок на другий тиждень після Воскресіння Христа. У 2020 році цей день припадає на 28 квітня.

Що таке святкують під час Радониці? Одна тільки назва свідчить: у цей день потрібно радіти, відкинувши всі печалі. Свято означає, що завдяки жертві Ісуса Христа кожна людина отримала шанс на вічне життя в Раю. Віруючі навіть вітаються, як на Великдень, промовляють «Христос Воскрес!». Цими словами вони стверджують перемогу Господа над смертю. Тому Радоницю (Радуницю) вважають “Великоднем для мертвих”.

Радоницю також називають “батьківським днем”. У це свято більшість українців йдуть на кладовище поминати найважливіших людей в життя – батьків.

В Радоницю традиційно проводять Божественну літургію в храмах. Парафіяни приносять записки з іменами померлих, а після служби – причащаються. Священики іноді проводять служби на кладовищах.

На жаль, в 2020 році будь-які походи в громадські місця заборонені за карантину. Більш того, за розпорядженням Кабміну заборонено виходити на вулицю більше, ніж за дві людини. Крім того, не можна проводити масові зібрання, такі як богослужіння. Незважаючи на це, Радоницю ніхто не скасовує – помолитися про покійних можна і вдома. Головне – дотримуватися правил.

Що можна і не можна робити на Радоницю 28 квітня

Один з найголовніших звичаїв свята – прибирати на могилах. Потрібно привести в порядок пам'ятник і територію навколо нього, прибрати зайву рослинність і сміття. Обов'язково потрібно помолитися про людей, які покинули цей грішний світ. В молитві звертаються до Господа з проханням захистити душу померлого і пробачити всі помилки.

Забороняється приносити на святкове богослужіння записки з іменами самогубців, а також відправляти їх по церковним традиціям. Однак рідні та близькі можуть самостійно помолитися за душі такої людини, просити за неї прощення перед Богом.

На Радоницю можна виходити заміж, але не вінчатися. Справа в тому, що свято завжди відзначають у вівторок, а в цей день тижня священики ніколи не проводять обряд вінчання. Зате можна мирські одруження. Ніщо не забороняє зареєструвати новий осередок суспільства в ЗАГСІ і відсвяткувати свято в колі близьких. Варто відзначити, що на другий тиждень після Великодня припадає багато весіль, адже з Масляної і до самої Антипасхи (26 квітня) не можна вінчатися.

Церква нічого не говорить проти святкування Дня народження на Радоницю. Але священики радять перенести урочистості на інший день, а 28 квітня згадати про померлих.

Категорично заборонено поминати рідних і близьких, розпиваючи спиртні напої. Християнська віра в принципі засуджує пияцтво, а пити за померлих – язичницька традиція. Замість цього краще помолитися на самоті, а їжу і напої (безалкогольні) роздати бідним людям з проханням помолитися за упокій душі покійного.

Крім того, на Радоницю не можна плакати чи сумувати. В цей день потрібно радіти перемоги Ісуса Христа над смертю і возз'єднання з Богом після довгої розлуки з-за первородного гріха.

Що не можна залишати на могилі на Радоницю 28 квітня

Штучні квіти та вінки. Священики зазначають, що це порушує головну ідею Радониці і створює свята скорботну атмосферу. У живих квітах куди більше радості та веселого настрою, а тому саме їх потрібно приносити на кладовищі. Найкраще – посадити їх на могилі близької людини, щоб завжди радували погляд.

Їжу і напої. В Україні часто можна помітити, що на Радоницу люди залишають на могилах цукерки, яйця, випічку і навіть алкоголь. Це досить поширена традиція, яка має язичницьке походження. Тому церква забороняє класти їжу. Крім того, на кладовищі не можна влаштовувати застілля, особливо – пиячити. Мертвим не потрібно частування, а пам'ять рідних і щира молитва.

Як вже згадувалося вище, варто вшанувати пам'ять близьких, роздавши продукти нужденним. При цьому потрібно говорити «Пом'яни раба божого …», а відповідь звучить так: «Царство Небесне ..». Ще можна замовити панахиду в церкві або здійснити благодійний вчинок.

Єдине, що священики рекомендують залишати на могилах у день Радониці 2020 – палаючу свічку.

Прикмети на Радоницю

В народі вірять, що жінка надовго збереже свою природну красу і молодість, якщо в день Радониці збере воду після дощу і вмиється. Рясні опади у це свято також обіцяють багатий врожай.

В цей день люди, пов'язані з сільським господарством, намагаються не робити нічого важкого по господарству. В народі вірять, що після цього земля стає більш родючим..

Хороша погода на Радоницю обіцяє благополуччя. Згідно з віруваннями, це покійні посилають своїм близьким тепло і приємний сонячне світло. Звичайно, нічого спільного з християнством такі забобони не мають.

Нагадаємо, поминальні дні 2020 перенесли, введені заборони: про що потрібно знати українцям.

Як повідомляла Politeka, Великдень для мертвих: що треба знати про Радоницю.

Також Politeka писала: Батьківські суботи 2020: що потрібно робити, а чого краще уникнути.