28 апреля, на второй день после Пасхи, в Украине отмечают Радоницу или Проводы. В этот день православные христиане испокон веков поминают умерших.

Что означает Радоница 28 апреля

Некоторые украинцы поминают близких в Фомино воскресенье, которое наступает сразу после Пасхи, ведь это всегда выходной. Но по православным обычаям принято молиться об усопших именно во вторник на вторую неделю после Воскресения Христа. В 2020 году этот день приходится на 28 апреля.

Что же такое празднуют во время Радоницы? Одно только название гласит: в этот день нужно радоваться, отбросив все печали. Праздник означает, что благодаря жертве Иисуса Христа каждый человек получил шанс на вечную жизнь в Раю. Верующие даже здороваются, как во время Пасхи, произносят «Христос Воскрес!». Этими словами они утверждают победу Господа над смертью. Потому Радоницу (Радуницу) считают “Пасхой для мертвых”.

Радоницу также называют “родительским днем”. В этот праздник большинство украинцев идут на кладбища поминать самых важных людей в жизни – родителей.

В Радоницу традиционно проводят Божественную литургию в храмах. Прихожане приносят записки с именами умерших, а после службы – причащаются. Священники иногда проводят службы на кладбищах.

К сожалению, в 2020 году любые походы в общественные места запрещены из-за карантина. Более того, по распоряжению Кабмина запрещено выходить на улицу больше, чем по два человека. Кроме того, нельзя проводить массовые собрания, такие как богослужение. Несмотря на это, Радоницу никто не отменяет – помолиться об усопших можно и дома. Главное, соблюдать правила.

Что можно и нельзя делать на Радоницу 28 апреля

Один из самых главных обычаев праздника – убираться на могилах. Нужно привести в порядок памятник и территорию вокруг него, убрать лишнюю растительность и мусор. Обязательно нужно помолиться о людях, которые покинули этот грешный мир. В молитве обращаются к Господу с просьбой защитить душу усопшего и простить все ошибки.

Запрещается приносить на праздничное богослужение записки с именами самоубийц, а также отпевать их по церковным традициям. Однако родные и близкие могут самостоятельно помолиться о душе такого человека, просить за него прощения перед Богом.

На Радоницу можно выходить замуж, но венчаться. Дело в том, что праздник всегда отмечают во вторник, а в этот день недели священники никогда не проводят обряд венчания. Зато разрешены мирские бракосочетания. Ничто не запрещает зарегистрировать новую ячейку общества в ЗАГСЕ и отпраздновать торжество в кругу близких. Стоит отметить, что на вторую неделю после Пасхи приходится много свадеб, ведь с Масленицы и до самой Антипасхи (26 апреля) нельзя венчаться.

Церковь ничего не говорит против празднования Дня рождения на Радоницу. Но священники советуют перенести торжество на другой день, а 28 апреля вспомнить об умерших.

Категорически запрещено поминать родных и близких, распивая спиртные напитки. Христианская вера в принципе осуждает пьянство, а пить за умерших – языческая традиция. Вместо этого лучше помолиться в уединении, а еду и напитки (безалкогольные) раздать бедным людям с просьбой помолиться за упокой души покойного.

Кроме того, на Радоницу нельзя плакать или скорбеть. В этот день нужно радоваться победе Иисуса Христа над смертью и воссоединению с Богом после долгой разлуки из-за первородного греха.

Что нельзя оставлять на могиле на Радоницу 28 апреля

Искусственные цветы и венки. Священники отмечают, что это нарушает главную идею Радоницы и создает празднику скорбную атмосферу. В живых цветах куда больше радости и веселого настроения, а потому именно их нужно приносить на кладбище. Лучше всего – посадить их на могиле близкого человека, чтобы всегда радовали взгляд.

Еду и напитки. В Украине часто можно заметить, что на Радоницу люди оставляют на могилах конфеты, яйца, выпечку и даже алкоголь. Это весьма распространенная традиция, которая имеет языческие корни. Поэтому церковь запрещает класть пищу. Кроме того, на кладбище нельзя устраивать застолья, особенно – пьянствовать. Мертвым нужно не угощение, а память родных и искренняя молитва.

Как уже упоминалось выше, стоит почтить память близких, раздав продукты нуждающимся. При этом нужно говорить «Помяни раба божьего …», а ответ звучит так: «Царство Небесное ..». Еще можно заказать панихиду в церкви или совершить благотворительный поступок.

Единственное, что священники рекомендуют оставлять на могилах в день Радоницы 2020 – горящую свечу.

Приметы на Радоницу

В народе верят, что женщина надолго сохранит свою природную красоту и молодость, если в день Радоницы соберет воду после дождя и умоется. Обильные осадки в этот праздник также сулят богатый урожай.

В этот день люди, связанные с сельским хозяйством, стараются не делать ничего тяжелого по хозяйству. В народе верят, что после этого земля становится более плодородной..

Хорошая погода на Радоницу обещает благополучие. Согласно верованиям, это усопшие посылают своим близким тепло и приятный солнечный свет. Конечно, ничего общего с христианством такие суеверия не имеют.

Напомним, поминальные дни 2020 перенесли, введены запреты: о чем нужно знать украинцам.

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