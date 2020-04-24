Умови призову в армію в Україні хочуть змінити

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі одного з українських телеканалів.

Наголошується, що зараз прораховуються ризики в Міноборони, в тому числі і для призову.

"Зараз ми постійно працюємо з Міноборони. Так, в МОУ є своя санепідслужба, яка була збережена і працює. Всі заходи, які приймаються сьогодні Міноборони, прораховують ризики. В тому числі, і для призову. Тому будуть допускатися до місць служіння, місць несення служби людей тільки після того, як вони пройдуть обсервацію”, - заявив Ляшко.

Після ізоляції до служби допустять лише тих, у кого перевірка не виявить вірус.

Нагадаємо, раніше у ВСУ повідомили, що в Україні на час дії карантину, призупинено призов на строкову військову службу.

При цьому зазначалося, що військові комісаріати та територіальні центри комплектування та соціальної підтримки будуть продовжувати роботу по військово-облікових документів і організувати протиепідемічні заходи.

Весняний призов 2020 повинен був початися з 1 квітня і триватиме до 30 червня.

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